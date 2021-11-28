В Верховном суде уточнили правила оформления карт с овердрафтом

Москва, 28 ноября. Высший судебный орган РФ изучил спор россиянки с банковской организацией, который возник из-за программного сбоя в банке и последующих действий гражданки. Об этом пишет «Российская газета».

Один из российских банков случайно перевел своему клиенту вдвое больше денег, чем полагалось. Достаточно быстро сбой в системе был обнаружен, после чего кредитная компания списала ошибочный платеж с карты, на которой уже не было денег банка — владелец карты их снял.

Как посчитал банк, клиент воспользовался овердрафтом, то есть списал с карты деньги, которых фактически не было на расчетном счете. Соответственно, финансовая организация выставила требование о погашении долга вместе с процентами. Изначально гражданка внесла на свою карту 465 тыс. рублей, однако банк зачислил ей сумму, превышающую 900 тыс. рублей. После этого она сняла все деньги, но примерно через год пришла повестка в суд. Банк ожидал получить от клиента сумму долга, а также почти 200 тыс. рублей процентами.

Если суды первых инстанций посчитали, что кредитная компания права, то Верховный суд заявил, что банк не имеет права навязывать услуги овердрафта, если таковые отсутствуют в договоре. Выяснилось, что то соглашение, которое подписывала владелица карты, регламентировало только оформление дебетовой карты без каких-либо дополнительных сервисов, что и хотела доказать гражданка (и вернуть только по ошибке начисленные 465 тыс. рублей).

Верховный суд полагает, что финансовая организация должна доказать, что до клиента были донесены сведения о существовании процентов по овердрафту и данные о заключении именно кредитного договора. По этой причине ВС РФ направил дело на новое рассмотрение.

Необходимо быть внимательным при получении дебетовых карт и сразу уточнять, имеется ли в ассортименте дополнительных услуг овердрафт, советует генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.