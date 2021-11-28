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Аналитик Васильев озвучил диапазон курсов доллара и евро на следующей неделе

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 14:24
Экономика
Аналитик Васильев озвучил диапазон курсов доллара и евро на следующей неделе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 ноября. Доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазон 74,5-76,5 рубля, сообщил «Российской газете» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Для евро, по его словам, будет актуален коридор в 84,5-86,5 рубля.

Эксперт отметил, что на минувшей неделе рубль ослаб из-за распродажи на мировых биржах и падения цен на нефть. Кроме того, не в пользу российской валюты играет геополитическая напряженность, заметил аналитик.

По его словам, в центре внимания инвесторов на следующей неделе будет ситуация с распространением нового штамма коронавируса и реакция на нее со стороны государств. Васильев также напомнил, что 29 ноября завершается очередной налоговый период, и рубль лишится этого фактора поддержки. Не исключено, что в случае сохранения волатильности на рынке Минфин РФ может временно прекратить покупку валюты в рамках бюджетного правила, считает аналитик. По его словам, такое решение должно поддержать курс рубля.

Экономисты Татьяна Куликова и Василий Солодков ранее рассказали об основных факторах, которые будут влиять на рубль до конца 2021 года. По их словам, российская валюта при определенных сценариях может просесть к доллару до 78 единиц и выше.

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