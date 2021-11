Десять крупнейших фавел Бразилии создали собственную фондовую биржу

Бразилиа, 28 ноября. Десять крупнейших фавел Бразилии объединились, чтобы создать собственную фондовую биржу с целью помочь процветанию местного бизнеса и привлечь иностранных инвесторов. Об этом сообщает агентство Globo.

Фондовая биржа была основана неделю назад G10 Favelas — организацией, объединяющей лидеров и предпринимателей десяти крупнейших трущоб Бразилии, включая Параизополис в Сан-Паулу и Росинья в Рио-де-Жанейро.

Реализация проекта была возможна благодаря хаб-платформе для инвестирования DIVI из Кремниевой долины в Калифорнии, которая недавно получила одобрение со стороны Комиссии по ценным бумагам Бразилии.

A "Bolsa de Valores das Favelas" estreou nesta sexta no mercado brasileiro, com investimentos a partir de R$ 10. pic.twitter.com/RK0WNefBeY

Любой «богатый или бедный» человек может стать инвестором и купить пакет акций от двух долларов. Акционеры, как и в других фондовых биржах, будут иметь право на получение дивидендов или возвращение инвестиции.

Фондовая биржа уже имеет свою первую компанию — службу доставки Favela Brasil Xpress, основанную 21-летним Живанилду Перейрой. Исполнительный директор и создатель фирмы изначально доставлял товары сам. Спрос на такую услугу оказался настолько большим, что Перейра решил развить дело. После нескольких неудачных попыток он получил маленький кредит в 2700 долларов от Банка G10, работающего в трущобах. На данный момент Favela Brasil Xpress доставляет товары в семи фавелах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Atualmente, o Favela Brasil Xpress tem parceria com Americanas, Dafiti, Total Xpress e Via Varejo. A iniciativa ganhou o Prêmio BBM de Logística, tido como o Oscar do setor, na categoria startup https://t.co/LyPDBDgAn5