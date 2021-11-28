Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 16:10
16:07
Политика
Публицист Голос Мордора: «Выросшие тарифы на тепло в Литве — плата за русофобию»
16:03
Общество
Блогер Шарова назвала недопустимым халатное отношение чиновников к уборке снега в Петербурге
16:00
Общество
Неизданный альбом Дэвида Боуи вышел через пять лет после смерти певца
16:00
Общество
Лоза рассказал о совместной работе с Градским: «Это был уникальный человек»
15:59
Армия
Aviacionline: Швейцария планирует закупить у США ЗРК Patriot и истребители F-35
15:58
Происшествия
ФАН публикует кадры с места столкновения восьми машин в Подмосковье
15:56
Шоу-бизнес
«Оглушительная откровенность»: певица Наталия Власова высказалась о пьяной исповеди Билана
15:53
Общество
Суд взыскал с ФССП крупную сумму за испорченный отдых пермячки и ее дочери в ОАЭ
15:52
Общество
Александр Градский не готовился к смерти
15:51
Общество
Почти половина дагестанцев оказалась недовольна оказанием услуг для инвалидов
Все новости

Десять крупнейших фавел Бразилии создали собственную фондовую биржу

Весь мир
Десять крупнейших фавел Бразилии создали собственную фондовую биржу
Global Look Press  / 

Бразилиа, 28 ноября. Десять крупнейших фавел Бразилии объединились, чтобы создать собственную фондовую биржу с целью помочь процветанию местного бизнеса и привлечь иностранных инвесторов. Об этом сообщает агентство Globo.

Фондовая биржа была основана неделю назад G10 Favelas — организацией, объединяющей лидеров и предпринимателей десяти крупнейших трущоб Бразилии, включая Параизополис в Сан-Паулу и Росинья в Рио-де-Жанейро.

«К нам пришла эта идея, чтобы создать мост между стартапами и инвесторами, которые хотят работать в бразильских фавелах», — объяснил председатель G10 Favelas и лидер Параизополиса Жилсон Родригис.

Реализация проекта была возможна благодаря хаб-платформе для инвестирования DIVI из Кремниевой долины в Калифорнии, которая недавно получила одобрение со стороны Комиссии по ценным бумагам Бразилии.

«Любой стартап из Бразилии, созданный и функционирующий внутри фавелы, может принять участие. Он должен следовать некоторым правилам, представить план, зарегистрироваться, и тогда мы осуществим публичное предложение акций», — отметил Родригис.

Любой «богатый или бедный» человек может стать инвестором и купить пакет акций от двух долларов. Акционеры, как и в других фондовых биржах, будут иметь право на получение дивидендов или возвращение инвестиции.

«Это станет стимулом для населения фавелы, которая страдает от двух кризисов — санитарного и экономического, влекущего за собой голод и безработицу», — подчеркнул глава G10 Favelas.

Фондовая биржа уже имеет свою первую компанию — службу доставки Favela Brasil Xpress, основанную 21-летним Живанилду Перейрой. Исполнительный директор и создатель фирмы изначально доставлял товары сам. Спрос на такую услугу оказался настолько большим, что Перейра решил развить дело. После нескольких неудачных попыток он получил маленький кредит в 2700 долларов от Банка G10, работающего в трущобах. На данный момент Favela Brasil Xpress доставляет товары в семи фавелах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

По подсчетам Data Favela, оборот денег в бедных районах южноамериканской страны, население которых достигает 14 млн человек, составляет 21,5 млрд долларов в год. Создатели фондовой биржи намерены использовать этот потенциал, чтобы улучшить условия жизни жителей фавел.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Десять крупнейших фавел Бразилии создали собственную фондовую биржу
бразилия фавела фондовая биржа
Комментировать