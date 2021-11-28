Десять крупнейших фавел Бразилии создали собственную фондовую биржу

Бразилиа, 28 ноября. Десять крупнейших фавел Бразилии объединились, чтобы создать собственную фондовую биржу с целью помочь процветанию местного бизнеса и привлечь иностранных инвесторов. Об этом сообщает агентство Globo.

Obrigado @g10favelas pelo convite! É oficial, Bolsa de Valores das Favelas, oportunidade pro empreendedor da favela captar recurso, expandir seu negócio e gerar mais empregos! pic.twitter.com/0oqSHZClkl — FAVELADO INVESTIDOR (@faveladoinvest) November 19, 2021

Фондовая биржа была основана неделю назад G10 Favelas — организацией, объединяющей лидеров и предпринимателей десяти крупнейших трущоб Бразилии, включая Параизополис в Сан-Паулу и Росинья в Рио-де-Жанейро.

«К нам пришла эта идея, чтобы создать мост между стартапами и инвесторами, которые хотят работать в бразильских фавелах», — объяснил председатель G10 Favelas и лидер Параизополиса Жилсон Родригис.

Реализация проекта была возможна благодаря хаб-платформе для инвестирования DIVI из Кремниевой долины в Калифорнии, которая недавно получила одобрение со стороны Комиссии по ценным бумагам Бразилии.

«Любой стартап из Бразилии, созданный и функционирующий внутри фавелы, может принять участие. Он должен следовать некоторым правилам, представить план, зарегистрироваться, и тогда мы осуществим публичное предложение акций», — отметил Родригис.

A "Bolsa de Valores das Favelas" estreou nesta sexta no mercado brasileiro, com investimentos a partir de R$ 10. pic.twitter.com/RK0WNefBeY — Band Jornalismo (@BandJornalismo) November 20, 2021

Любой «богатый или бедный» человек может стать инвестором и купить пакет акций от двух долларов. Акционеры, как и в других фондовых биржах, будут иметь право на получение дивидендов или возвращение инвестиции.

«Это станет стимулом для населения фавелы, которая страдает от двух кризисов — санитарного и экономического, влекущего за собой голод и безработицу», — подчеркнул глава G10 Favelas.

Фондовая биржа уже имеет свою первую компанию — службу доставки Favela Brasil Xpress, основанную 21-летним Живанилду Перейрой. Исполнительный директор и создатель фирмы изначально доставлял товары сам. Спрос на такую услугу оказался настолько большим, что Перейра решил развить дело. После нескольких неудачных попыток он получил маленький кредит в 2700 долларов от Банка G10, работающего в трущобах. На данный момент Favela Brasil Xpress доставляет товары в семи фавелах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Atualmente, o Favela Brasil Xpress tem parceria com Americanas, Dafiti, Total Xpress e Via Varejo. A iniciativa ganhou o Prêmio BBM de Logística, tido como o Oscar do setor, na categoria startup https://t.co/LyPDBDgAn5 — BBC News Brasil (@bbcbrasil) November 22, 2021

По подсчетам Data Favela, оборот денег в бедных районах южноамериканской страны, население которых достигает 14 млн человек, составляет 21,5 млрд долларов в год. Создатели фондовой биржи намерены использовать этот потенциал, чтобы улучшить условия жизни жителей фавел.