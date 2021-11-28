Публицист Голос Мордора: «Выросшие тарифы на тепло в Литве — плата за русофобию»

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Жители Литвы получили новые платежки за отопление. Социальные сети переполнены гневными комментариями и проклятиями в адрес властей страны. Цифры в квитанциях выросли примерно в три раза, а между тем серьезные холода еще не наступили.

Конечно, все это — следствие мирового энергетического кризиса, хотя у Литвы всегда были уникальные исторические шансы избавить себя от подобных ситуаций практически навсегда. Все эти шансы благополучно упущены, в первую очередь из-за пещерной русофобии, которую культивируют в стране люди, обладающие политической властью.

В конце 2014 года в Литве, в порту Клайпеды, был открыт терминал для приема сжиженного природного газа Independence («Независимость»). В официальной церемонии открытия принимала участие и действующий президент страны, бывшая комсомолка, а также, по многочисленным свидетельствам, «стукачка КГБ» Даля Грибаускайте. Было сказано много красивых слов, к примеру, что Литва избавляется от российской газовой кабалы, что теперь страна стала по-настоящему независимой (в энергетическом плане).

Изначально государство планировало затянуть в проект и соседей, так как это должно было гарантировать хоть какую-то экономическую целесообразность существования данного терминала, но Латвия и Эстония от предложения отказались. Они подсчитали, во что им обойдутся «молекулы свободы», и решили не стрелять себе по ногам.

Изначально планировалось, что в терминал «Независимость» будут приходить танкеры с СПГ из Норвегии и США. Конечно, преимущество отдавалось американцам, так как именно с их подачи и появился этот проект, но практически сразу что-то пошло не так. Какое-то время газовозы Штатов в Клайпеду еще приходили, но потом США решили, что это слишком дорогое и коммерчески не оправдывающее себя дело, и стали закупать газ у других стран и перепродавать его Литве, с приличной наценкой. Отличный бизнес, при котором, практически ничего не делая, можно получать чистую прибыль.

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Сначала этот купленный и перепроданный газ был норвежским, но затем случилось и вовсе страшное — в Клайпеду пошли российские танкеры с нашим сжиженным газом с «Ямал СПГ». А еще через какое-то время Москва стала основным поставщиком газа для Вильнюса.

Нет-нет, по документам там наверняка все чисто. Газ — американский, точнее принадлежит американским трейдерам, но его физическое происхождение — РФ. И именно Россия получает большую часть денег за него. В общем, случилось страшное: Литва все равно покупает российский газ, но уже не дешевый трубопроводный, а дорогой сжиженный, да еще при этом выплачивая приличные суммы посредникам.

Когда ударил энергетический кризис, все стало совсем плохо. Конечно, газ в Клайпеду продолжал приходить, но его количество резко снизилось, так как трейдерам куда интереснее рынок азиатский, на котором цены взлетели просто до небес. А такой незначительный потребитель, как Литва, вряд ли кому-то сейчас нужен.

Примечательно, что страна не позаботилась даже о плане Б, как, например, Польша, которая тоже построила терминал для сжиженного газа, но при этом продолжает покупать трубопроводный из России и собирается запустить еще один газопровод из Норвегии. Все-таки это страховка, и неплохая, которой у Литвы нет.

С электроэнергией в республике тоже все не очень хорошо. Когда-то она была обладательницей атомной электростанции, современной и мощной. Государство не только покрывало свои нужды, но и экспортировало электроэнергию в соседние страны. Одним из условий вступления в Евросоюз был отказ от атомной электростанции и ее полная остановка. Последствия этих событий можно оценить именно сейчас. А еще прибалтийские страны собираются выйти из общей энергетической системы с Россией и Белоруссией. Это прям какая-то навязчивая идея, даже несмотря на то, что сейчас они вынуждены пользоваться этим самым кольцом БРЭЛЛ, которое является для них спасением. Но о будущем, похоже, никто не думает.

Все это — плата за русофобию. Причем назначила ее не Россия. Европейские страны, и Литва в частности, пришли к такому положению исключительно сами, им никто не перекрывал газовые вентили и не отключал электрические рубильники. Россия вполне могла бы оставаться надежным поставщиком энергии и газа, отлично поддерживая экономики этих государств, но они выбрали другой путь, поэтому теперь за это расплачиваются. А чувствуют все это именно местные жители. Но, может, люди хоть немного задумаются, каких политиков они выбирают своими лидерами.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.