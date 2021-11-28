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Депутат Грудин: Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 14:37
Общество
Депутат Грудин: Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга
Невские Новости  / 

Сложная ситуация с уборкой снега в прошлую зиму, похоже, ничему не научила петербургских коммунальщиков. Сегодня Северная столица оказалась во власти циклона, который с утра накрыл город метелью, а машин коммунальных служб на дорогах катастрофически не хватало. По улицам сложно передвигаться, что вызывает волну возмущений горожан.

Независимый депутат округа Правобережный Федор Грудин в беседе с ФАН раскритиковал местные власти за неготовность города к зимнему сезону.

«Есть анекдот «Генералы всегда готовятся к прошлой войне». Мне кажется, это похоже на наших чиновников. После легких зим они готовятся, что третья подряд зима будет бесснежной. И если снег повалит, как в зимы 2018–2019 годов, останутся перед разбитым корытом», — заявил Грудин.

Депутат Грудин: «Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга»
Невские Новости / Анастасия Барашкова

По его мнению, необходимо создать гибкую систему: иметь пул подрядчиков, которые готовы выпускать разный объем работников и техники — в зависимости от количества осадков.

«Это нужно сделать для того, чтобы одновременно не было простоя, а также не стала трагедией борьба с огромными горами снега малым количеством людей», — объяснил собеседник агентства.

Напомним, 24 ноября, несмотря на разгулявшуюся непогоду и метель в городе, Смольный не выдвинул уличную технику, из-за чего на дорогах образовались 7-балльные пробки. Хотя еще в октябре губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что город на Неве якобы полностью готов к зиме. По утверждениям администрации, к уборке снега собирались привлечь более 1700 единиц техники, а на случай непогоды — запустить дополнительные мощности.

Депутат Грудин: «Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга»
Невские Новости / Дарья Зуева

Ранее политик и юрист Никита Ляховецкий заявил, что снегопад застал Санкт-Петербург врасплох, потому что город не подготовился к нему заранее. Ляховецкий подчеркнул, что в городе на Неве снега выпало не так уж много, но тем не менее для города это снова актуальная и большая проблема.

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Все новости / Общество / Депутат Грудин: Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга
петербург снегопад снег смольный метель
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