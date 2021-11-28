Дети скончавшегося Градского попросили СМИ уважать их горе и право на частную жизнь

Москва, 28 ноября. Сын и дочь певца и композитора Александра Градского написали обращение к СМИ после смерти их отца. Близкие скончавшегося артиста попросили уважать их траур по родному человеку.

Заявление Даниила и Марии Градских поступило в распоряжение ТАСС. Дети певца обратились журналистам с просьбой отнестись с уважением к трагедии в их семье.

«В это трудное время мы очень просим все СМИ уважать наше горе и право на частную жизнь», — указано в обращении.

Градский запомнился сыну и дочери как чуткий и замечательный отец, а также как удивительный и талантливый человек, в котором «умещалась целая вселенная». По словам Даниила и Марии Градских, для всех их отец был музыкантом, наставником молодых артистов, виртуозным певцом и композитором.

«Для нас он был самым близким и родным человеком, которого мы безмерно любим и потеря которого для нас невосполнима», — заключили дети певца.

Александр Градский, которому было 72 года, ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Несмотря на проблемы со здоровьем, он до последнего работал на шоу «Голоc». Зрители вокального проекта просят не брать нового наставника на место умершего композитора.