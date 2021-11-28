Глава коалиции «Вместе» Петр Фиала назначен премьер-министром Чехии

Прага, 28 ноября. Чешский президент Милош Земан назначил руководителя либеральной коалиции «Вместе» Петра Фиалу премьер-министром республики. Торжественную церемонию показали журналисты Чешского ТВ.

Мероприятие проходило в загородной резиденции главы государства «Ланы».

«Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской Республики», — сказал Земан на церемонии.

Президент Чехии, который находится на карантине из-за коронавируса, разместился за специальной стеной во время назначения нового премьера, однако визуальный и звуковой контакт между участниками мероприятия сохранился.

Как стало известно ранее, госпитализированного с COVID-19 президента Чехии Земана выписали из больницы. После этого он вернулся в свою загородную резиденцию.