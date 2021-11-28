В крови госпитализированного с инсультом Градского были антитела к COVID-19

Москва, 28 ноября. Врачи выявили большое количество антител к коронавирусу в крови госпитализированного народного артиста РФ Александра Градского. Незадолго до смерти он находился в больнице с подозрением на инсульт.

Композитор и певец перенес коронавирус минувшим летом. У Градского было обширное поражение легких пневмонией, однако он сумел победить болезнь. Тем не менее зрители шоу «Гoлос» заметили, что борьба с COVID-19 подкосила его здоровье.

Артиста госпитализировали 26 ноября в одну из столичных больниц. Врачи взяли у него анализы на коронавирус, но они показали отрицательный результат, сообщает источник kp.ru. Градского не стало 28 ноября, он умер от инфаркта головного мозга.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родственникам покойного артиста. Он заявил, что смерть Градского — большая утрата для отечественной культуры.