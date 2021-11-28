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Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 14:20
Общество
Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 28 ноября. Похороны певца и композитора Александра Градского могут пройти на Кузьминском кладбище Москвы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Предварительное место для могилы Градского выбрано не просто так. Скорее всего, артиста похоронят рядом с его родителями, рассказал источник РИА Новости.

Напомним, Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга. Незадолго до трагедии композитора госпитализировали с инсультом.

Многие коллеги артиста уже выразили соболезнования в связи с его смертью. Например, на уход Градского из жизни отреагировал певец Дима Билан.

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