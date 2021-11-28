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Ливия и Марокко подписали соглашение об упрощении визового режима
Весь мир
Ливия и Марокко подписали соглашение об упрощении визового режима
freepik.com  /  kstudio

Триполи, 28 ноября. Ливия и Марокко подписали соглашение об упрощенном получении виз. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Правительства национального единства североафриканского государства.

Представители консульских комитетов договорились о взаимном сотрудничестве. Стороны подписали протоколы, позволяющие дипломатам, студентам и их семьям получить разрешение на въезд в королевство, включая оформление вида на жительство.

«Соглашение также призвано облегчить визовые процедуры для инвесторов и бизнесменов из обеих стран, а также для марокканских рабочих», — говорится в пресс-службе ведомства.

Первое совместное заседание консульских комитетов Ливии и Марокко состоялось в столице королевства 25 ноября. Стороны договорились упростить процедуры выдачи виз для граждан двух государств.

В середине ноября Триполи и Рабат приступили к обсуждению возможности о возобновлении воздушного сообщения. Страны сформировали профильные группы, которые осмотрели аэропорты и внесли коррективы в их работу.

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