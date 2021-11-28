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Премьер-министр РФ Мишустин выразил соболезнования родным Градского

Общество
Премьер-министр РФ Мишустин выразил соболезнования родным Градского
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 28 ноября. Глава российского правительства Михаил Мишустин отреагировал на новость о смерти народного артиста РФ Александра Градского. По его словам, это большая утрата для отечественной культуры.

Градский был уникальным композитором, легендой русского рока. Музыка долгие годы являлась для него смыслом жизни, приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина. В своих композициях Градский рассказывал о настоящей дружбе, глубокой любви и преданности — его песни затрагивали тонкие струны человеческой души.

«Александра Борисовича Градского больше нет с нами, но осталось его богатое творческое наследие, добрая память о нем. Уникальный голос Александра Градского всегда будет жить в наших сердцах», — добавил премьер.

Он выразил глубокие соболезнования близким покойного музыканта. Градский запомнился как исполнитель хитов «Как молоды мы были», «Жил-был я». С 2012 года он неоднократно становился судьей развлекательного проекта «Гoлос». На съемках последних выпусков шоу он плохо себя чувствовал.

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