Народная милиция ЛНР: военнослужащие ВСУ остались без премий и зарплат перед Новым годом

Луганск, 28 ноября. Украинские военные не получат перед Новым годом премиальные выплаты и текущие зарплаты из-за погашения имеющихся задолженностей. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный принял решение направить средства из премиального фонда армии на погашение задолженности перед военнослужащими по заработной плате.

Как стало известно НМ ЛНР, командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в преддверии дня украинской армии хотел «выбить» премии для своих подчиненных, но получил отказ. В штабе ему объяснили, что весь премиальный фонд был потрачен на погашение задолженностей перед солдатами, а также на выплаты так называемых боевых надбавок. Более того, на погашение долгов пришлось выделить денежные средства из декабрьских выплат, поэтому следующую зарплату украинские военные получат только после Нового года.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня группировка «Север» ВСУ потеряла 430 солдат и офицеров по небоевым причинам.