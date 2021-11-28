«И тут зрители подняли машину»: артист Жигунов поделился пронзительными воспоминаниями о Градском

ФАН представляет авторскую колонку артиста, режиссера, продюсера, сценариста Сергея Жигунова. Первый материал нового колумниста нашего издания посвящен трагическому событию — кончине народного артиста России, музыканта, композитора, наставника проекта «Голoс» Александра Градского.

«Первый тайм» с Александром Градским. Колонка Сергея Жигунова

Мы познакомились с ним в колхозе под Ростовом. Жара стояла нечеловеческая, наш десятый класс собирал тяжелые желтые огурцы, а он пел «Первый тайм». После отбоя мы тоже пели «Первый тайм». Одноклассник Леша Гритчин рвал струны, сдирая пальцы в кровь, но это не помогало — петь как Градский не получалось. Я до сих пор испытываю страх перед третьим куплетом, перед этим переходом на октаву вверх.

…На втором курсе вместо того, чтобы учиться, я, как сумасшедший, писал стихи и песни. Соседи по общежитию из Гнесинского дали мне телефон. Я сунул медяк в автомат и услышал в трубке «Алле».

«Есть песня, — говорю, — “Старый клоун”, всем нравится».

«Если нравится — приходи», — сказал он.

Я забоялся и не пошел.

…В июне по вечерам было очень душно, все окна были раскрыты настежь. Во дворе чудесно цвели липы. Я заканчивал работу над «Королевой Марго» и «Графиней Монсоро». Мы сидели дома у Валеры Тодоровского и обсуждали музыкальные ролики, которые Валера должен был снять для рекламы этих фильмов. Раздался звонок в дверь. Пришел Градский. У него закончилось подсолнечное масло. Он был соседом Тодоровского по лестничной клетке.

«А что это вы тут делаете?» — с надеждой спросил он.

Мы рассказали. Градский забыл про масло и возглавил проект. Написанную Володей Кузьминым для «Королевы Марго» песню «Если бы ты знала» как-то удалось отстоять. Для подбора музыкального материала к ролику «Графини» развернулся стихийный кастинг. Саша пел, стоя у окна, я сидел на диване и слушал. Цветущие липы были невероятны. Градский тоже. Концерт продолжался почти два часа. Внизу собралась толпа. Люди аплодировали. Рядом со мной с бутылкой подсолнечного масла в руках вжимался в спинку дивана Тодоровский. Мы явно нарушали общественный порядок, и, похоже, Валера не хотел оказаться зачинщиком.

Решили брать арию Калафа из «Турандот». Градский ушел к себе, забыв про масло. Тот ролик я так и не снял, мне не хватило денег.

Global Look Press / Gennadii Sergeev/Russian Look

… В 98 году в Твери на церемонии открытия фестиваля «Созвездие» артисты пели песни из отечественных фильмов. Мне нужен был Градский. Я хотел «Первый тайм». Это был период, когда Саша категорически отказывался петь эту песню на концертах. Но я его уговорил. Я перед этим помогал ему с какими-то монтажами, еще что-то… В общем, он приехал. Условие было одно — он должен был успеть встретить в аэропорту свою семью, прилетавшую из Мадрида. Я послал за ним свою машину. Она остановилась на набережной, недалеко от сцены, стоявшей на воде, водитель остался внутри, чтобы потом не терять времени и сразу мчаться в аэропорт. Времени было в обрез, и уезжать надо было сразу после окончания номера. Я не знаю, почему тысячи жителей Твери решили прийти в тот день на набережную. Было ощущение, что на концерт собрался весь город. Саша пел вживую. Дирижер президентского оркестра Овсянников сладко жмурился, размахивая палочкой. Это был единственный раз, когда я слышал, как Градский поет «Первый тайм». Перед третьим куплетом все внутри меня сжалось, в горле запершило, набережная замерла. Градский взял крошечную паузу, насмешливо сверкнул стеклами очков и куда-то взлетел…

Когда он подбежал к машине, чтобы ехать в аэропорт, стало понятно, что это невозможно. Автомобиль окружили сотни людей, и он не мог сдвинуться ни вперед, ни назад. Перед концертом у меня слетел ведущий, и я стоял на сцене у микрофона, объявляя следующий номер, не в силах чем-нибудь ему помочь. И тут зрители подняли тяжелую, как утюг, машину и развернули ее в сторону дороги. Я стоял и смотрел, как она медленно удаляется, выпадая из яркого круга сценического света.

Вот и все… Только мне кажется, что он никуда не исчезнет из нашей жизни. Просто я больше не встречу его в коридорах «Мосфильма» или «Останкино». Но мы-то знаем, что такие голоса — они нужны везде.

Особенно там.

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