Корабль «Азов» первым в новейшей истории ВМФ РФ получил кормовой Георгиевский флаг

Севастополь, 28 ноября. Большой десантный корабль (БДК) «Азов» Черноморского флота РФ получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге одноименного корабля в XIX веке.

Известно, что экипаж линейного корабля «Азов» постройки 1826 года совершил несколько выдающихся подвигов под командованием капитана 1-го ранга Михаила Петровича Лазарева, позднее ставшего командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя. В память о великих свершениях своего предшественника современный БДК «Азов» получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг, пишет ТАСС.

«Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю "Азов" вручен Георгиевский военно-морской флаг», — сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов на торжественной церемонии поднятия флага.

Он добавил, что на корабле постройки 1826 года также служили будущие адмиралы, герои обороны Севастополя 1854-1855 годов Павел Нахимов и Владимир Корнилов.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поздравил морских пехотинцев с их профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России стране 27 ноября.