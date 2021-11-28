Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 14:31
14:30
Общество
«И тут зрители подняли машину»: артист Жигунов поделился пронзительными воспоминаниями о Градском
14:28
Общество
Бывшие сотрудники шахты «Листвяжная» назвали возможные причины аварии
14:25
Общество
Депутат Грудин: Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга
14:25
Экономика
В Верховном суде уточнили правила оформления карт с овердрафтом
14:24
Экономика
Аналитик Васильев озвучил диапазон курсов доллара и евро на следующей неделе
14:23
Происшествия
Вылетевший из Киева самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана
14:21
Общество
Дети скончавшегося Градского попросили СМИ уважать их горе и право на частную жизнь
14:21
Политика
Глава коалиции «Вместе» Петр Фиала назначен премьер-министром Чехии
14:21
Общество
Специалисты центра «Вектор» заявили о необходимости срочного изучения нового штамма «Омикрон»
14:18
Общество
В крови госпитализированного с инсультом Градского были антитела к COVID-19
Все новости

Корабль «Азов» первым в новейшей истории ВМФ РФ получил кормовой Георгиевский флаг

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 13:51
Армия
Корабль «Азов» первым в новейшей истории ВМФ РФ получил кормовой Георгиевский флаг
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Севастополь, 28 ноября. Большой десантный корабль (БДК) «Азов» Черноморского флота РФ получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге одноименного корабля в XIX веке.

Известно, что экипаж линейного корабля «Азов» постройки 1826 года совершил несколько выдающихся подвигов под командованием капитана 1-го ранга Михаила Петровича Лазарева, позднее ставшего командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя. В память о великих свершениях своего предшественника современный БДК «Азов» получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг, пишет ТАСС.

«Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю "Азов" вручен Георгиевский военно-морской флаг», — сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов на торжественной церемонии поднятия флага.

Он добавил, что на корабле постройки 1826 года также служили будущие адмиралы, герои обороны Севастополя 1854-1855 годов Павел Нахимов и Владимир Корнилов.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поздравил морских пехотинцев с их профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России стране 27 ноября.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Корабль «Азов» первым в новейшей истории ВМФ РФ получил кормовой Георгиевский флаг
черноморский флот бдк азов георгиевский флаг
Комментировать