Зрители «Голоcа» просят не брать нового наставника на место скончавшегося Градского

Москва, 28 ноября. Поклонники вокального проекта «Голоc» просят не назначать нового наставника на место умершего певца и композитора Александра Градского. Зрители не хотят видеть другого человека в кресле музыканта.

Градский продолжал сниматься в десятом сезоне «Голоcа», несмотря на плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Первый канал продолжит выпускать шоу в эфир даже после смерти певца, о чем сообщается на официальной странице вокального проекта в Instagram.

«Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоcа» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — указано в сообщении.

В комментариях под постом зрители попросили не брать в проект другого наставника вместо Градского. Некоторые поклонники считают, что команда композитора может самостоятельно довести его участников до финала. Другие комментаторы предлагают распределить конкурсантов между тремя оставшимися наставниками.

«Заменить его некем. Пусть наставники доведут его ребят»; «Пусть команда Александра Борисовича доведет сезон самостоятельно. Пожалуйста, не ставьте другого наставника. Он всего чуть-чуть не успел, думаю уже были наработки и к финалу сезона»; «Пожалуйста, распределите команду Александра Борисовича среди наставников. Смотреть на нового наставника будет невыносимо. Даже не думала, что смерть артиста может быть настолько невыносимой»; «Просто в этом кресле до конца сезона не хотелось бы кого-нибудь видеть. Только если представителей команды Градского, которые все десять лет помогали ему ребят готовить. Он же не один работал, команда справится»; «Наверное, было бы правильнее всего разделить участников между тремя наставниками. Но никак не заменять его кем-то», — пишут зрители «Голоcа».

Напомним, 72-летний Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Незадолго до смерти певца доставили в одну из московских больниц с инсультом. Соболезнования в связи со смертью композитора выразили многие его коллеги, например, наставница «Голоcа» Пелагея.