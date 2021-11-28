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Макеты российских Т-80 и БМП-2 в ВС США получили более совершенные прицелы

Армия
Макеты российских Т-80 и БМП-2 в ВС США получили более совершенные прицелы
wikipedia.org  /  mil.ru

Вашингтон, 28 ноября. Макеты российских танков Т-72, Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2, стоящие на вооружение 11-го бронекавалерийского полка ВС США, прошли модернизацию, в рамках которой получили новые прицелы.

Полк дислоцируется в учебном центре армии США в штате Калифорния. Он использует детализированные макеты российской военной техники, которые созданы на шасси бронетранспортеров M113. Машины оснащены вращающимися башнями с имитаторами орудий, которые не способны вести огонь реальными боеприпасами. Они оснащены лазерными имитаторами поражения, точные «выстрелы» которых фиксируются специальными датчиками.

Недавно техника прошла модернизацию. Так, макеты танков Т-80, Т-72 и БМП-2 получили прицелы с тепловизорами. Над «орудиями» обновленных макетов замечен новый массивный многоканальный прибор с улучшенными характеристиками. Эксперты полагают, что аппарат имитирует противотанковый ракетный комплекс «Конкурс».

Ранее стало известно, что Сухопутные войска России получат 20 новейших танков Т-14 «Армата» до конца 2021 года. Кроме того, специалисты концерна «Уралвагонзавод» приступили к созданию скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит орудие калибра 152 миллиметра, которое будет обладать повышенной скорострельностью.

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сша армия т-80 бмп-2 макеты
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