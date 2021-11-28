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Турция планирует увеличить свои банковские резервы за счет средств ОАЭ

Весь мир
Турция планирует увеличить свои банковские резервы за счет средств ОАЭ
Global Look Press  /  Mustafa Kaya/Xinhua

Анкара, 28 ноября. Турция и Объединенные Арабские Эмираты прорабатывают договор по обмену национальными валютами, который также позволит Абу-Даби напрямую депонировать в банки Анкары долларовые вклады. Вкупе с инвестициями в объеме до десяти миллиардов долларов, на которые ОАЭ согласились в начале текущей недели, это позволит повысить денежные резервы турецкого Центробанка и поддержать его в борьбе с текущим экономическим кризисом.

О продолжающихся переговорах об обмене валют сообщило агентство Middle East Eye со ссылкой на анонимные источники в высших эшелонах власти Турции. На данный момент точная сумма сделки не оговорена, однако некоторые из чиновников заявили, что объемы могут составить от пяти до десяти миллиардов долларов. Как ожидается, к окончательному соглашению стороны придут в течение ближайших нескольких дней.

Предыдущее решение об инвестициях в Турцию было принято в ходе знакового визита наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна в Анкару 24 ноября. Эта поездка фактического правителя ОАЭ была рассмотрена как очередной шаг по восстановлению связей, которые со времен «арабской весны» заметно ухудшились из-за противоречий между правительствами двух стран касательно региональных конфликтов, включая войну в Йемене.

В ходе визита между были подписаны меморандумы о взаимопонимании между государственным инвестиционным фондом Абу-Даби, турецким Фондом благосостояния и Управлением по инвестициям, а также между биржами Стамбула и Абу-Даби. Вопросы экономического сотрудничества обсудили в этом месяце и турецкие министры торговли и финансов, прибывшие с рабочим визитом в политическую столицу Эмиратов.

В настоящее время Турция нуждается в иностранных инвестициях на фоне резкого обесценивания турецкой лиры по отношению к доллару США. Причиной этого во многом стала как внутренняя, так и внешняя политика Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, курс на поддержку исламистских движений, в том числе и радикальных, ухудшил отношения Анкары со многими странами региона, включая и ее бывших союзников.

Также на лиру влияет и реакция международного сообщества на репрессии по отношению к населению. Самым свежим примером стало решение турецкого суда оставить под стражей мецената и правозащитника Османа Кавалу, обвиняемого в финансировании антиправительственных протестов 2013 года и участии в организации попытки госпереворота в 2016-м — после вынесения вердикта курс национальной валюты почти сразу упал с 11,94 до 12,67 единиц за доллар. В целом за последние пять лет лира потеряла примерно 70% своей стоимости.

Еще одной помехой для стабильности валюты являются попытки Эрдогана давить на национальные банки для принудительного снижения ключевой процентной ставки. Несмотря на то, что ее уменьшение предполагает стимулирование экономики и производства, а также покупательской способности людей ценой растущей инфляции, стратегия себя не оправдала — валюта продолжила обесцениваться, однако положительного эффекта такие шаги не принесли.

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турция оаэ экономика
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