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Баранец: РСЗО «Торнадо-Г» превосходит предшественников по дальности и точности стрельбы

Армия
Баранец: РСЗО «Торнадо-Г» превосходит предшественников по дальности и точности стрельбы
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 ноября. Семейство российских реактивных систем залпового огня «Торнадо» превосходит прежние разработки по своей эффективности. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно о создании нового боеприпаса для РСЗО «Торнадо-Г». Линейка реактивных снарядов калибра 122-мм для реактивных систем залпового огня пополнилась управляемым боеприпасом повышенной дальности и точности, позволяющим поражать разнесенные цели одним залпом без перенацеливания, передает iReactor.

Баранец напомнил, что современные российские РСЗО берут свое начало от легендарной «Катюши», которая появилась в годы Великой Отечественной войны. Так, на ее основе был создан «Град», а позднее целое семейство РСЗО «Торнадо», которые обладают более высокой дальностью, эффективностью и мощностью.

«Чем от "Града" отличается "Торнадо"? Здесь есть несколько показателей. Во-первых, "Град" стреляет на 20-30 километров, грубо говоря. "Торнадо" бьет на 120 километров, а то и больше. Если «Град» накрывает площадь примерно в три футбольных поля, то "Торнадо" накрывает 10 футбольных полей», — сказал Баранец.

Стоит отметить, что в настоящее время продолжается оснащение российской армии новыми образцами вооружения и техники. Так, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские сухопутные войска получат 240 современных и модернизированных танков до конца 2021 года. Кроме того, в ВС РФ будут направлены 18 разведывательно-ударных беспилотников среднего и тяжелого классов, а также комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

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