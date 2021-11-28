Баранец: РСЗО «Торнадо-Г» превосходит предшественников по дальности и точности стрельбы

Москва, 28 ноября. Семейство российских реактивных систем залпового огня «Торнадо» превосходит прежние разработки по своей эффективности. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно о создании нового боеприпаса для РСЗО «Торнадо-Г». Линейка реактивных снарядов калибра 122-мм для реактивных систем залпового огня пополнилась управляемым боеприпасом повышенной дальности и точности, позволяющим поражать разнесенные цели одним залпом без перенацеливания, передает iReactor.

Баранец напомнил, что современные российские РСЗО берут свое начало от легендарной «Катюши», которая появилась в годы Великой Отечественной войны. Так, на ее основе был создан «Град», а позднее целое семейство РСЗО «Торнадо», которые обладают более высокой дальностью, эффективностью и мощностью.

«Чем от "Града" отличается "Торнадо"? Здесь есть несколько показателей. Во-первых, "Град" стреляет на 20-30 километров, грубо говоря. "Торнадо" бьет на 120 километров, а то и больше. Если «Град» накрывает площадь примерно в три футбольных поля, то "Торнадо" накрывает 10 футбольных полей», — сказал Баранец.

Стоит отметить, что в настоящее время продолжается оснащение российской армии новыми образцами вооружения и техники. Так, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские сухопутные войска получат 240 современных и модернизированных танков до конца 2021 года. Кроме того, в ВС РФ будут направлены 18 разведывательно-ударных беспилотников среднего и тяжелого классов, а также комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».