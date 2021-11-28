Власти Петербурга пустили на самотек уборку улиц во время снегопада

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опять пустил на самотек уборку улиц во время сильного снегопада. На улицу выгнали в основном работников ручного труда, выпустили средства малой механизации, щеточное оборудование и несколько машин с реагентами. Но их количество не совпадает с тем, которое официально озвучивает ведомство, причем в разы. По данным комитета, на день выделили по плану более 800 машин, а на их же интерактивной карте отображается чуть более 200. Да и то — часть из них передвигается со скоростью 0 км/ч, если верить той же карте.

Данные по уборке на интерактивной карте не совпадают с официальными

На сегодняшний день комитет по благоустройству выделил план на день — 834 единицы техники для уборки улиц и тротуаров, 1064 работника ручного труда. Только эта красивая цифра нужна, чтобы отчитаться перед горожанами. Никто не указывает, какая конкретно это техника, — снегоуборочная машина или простая механическая метла стоимостью в 20 тыс. рублей, которую, как правило, покупают владельцы загородных домов, чтобы подметать дорожки у себя на участке.

Вторая хитрость заключается в том, что все эти машины не выходят одновременно на работу. По данным ФАН, полученным из источника в комитете, на 08:00 на улицах города находилось всего 254 единицы техники. Например, в Центральном районе было всего четыре машины, из них только две занимались уборкой дорог, две — работали на тротуарах.

К 12:00 воскресенья картина, если верить интерактивной карте, практически не изменилась: по городу ходило порядка 250 машин. Но зато сами машины изменились: если с утра, согласно той же карте, было больше машин, занимающихся расчисткой снега, то к обеду появились в основном те, которые рассыпают и разливают реагенты, — зависит от того, в каком они состоянии: рассыпчатом или жидком. На весь Приморский район были всего две машины снегоуборочные и четыре с реагентами. В Центральном районе вообще только рассыпали и разливали реагенты. Хотя снег не прекращался. То есть количество машин не увеличилось, но так как они уже другие, то можно приплюсовать их к утреннему количеству: и уже появляется цифра в почти 500 единиц техники.

«Как всегда, убирают только фасады, центральные улицы, Невский проспект, а остальное — кое-как, — возмущается блогер Вадим Манукян. — Непонятно, почему каждый год зима приходит в Санкт-Петербург в одно и то же время, но городские власти не готовы к снегопаду».

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Количество дворников проверить и посчитать невозможно: на карте они не отображаются, у рабочих же нет госномеров. А с учетом того, что в штате у города всего 530 сотрудников, то для выполнения плана город должен взять сегодня на аутсорсинг. То есть больше половины. И это учитывая, что все штатные сотрудники вышли на работу, что маловероятно: кто-то болеет, кто-то в отпуске, да и выходные у них по законодательству должны быть, не могут люди без выходных работать семь дней кряду. Поэтому горожанам, страдающим от гололеда и снежных насыпей, приходится верить комитету на слово. А уж сколько реально людей убирают тротуары, неизвестно.

Реагенты разливают заранее, чтобы не убирать?

О вреде реагентов писалось неоднократно и много. Это — испорченная обувь и шины машин, израненные лапки животных, забитые весной ливневки, песчаные бури поздней весной, которые делают жизнь людей с астмой невыносимой. Несколько раз говорилось, что сыпать их надо только в крайнем случае, когда бороться с гололедом механическим путем уже невозможно, но в Петербурге песок и жидкий реагент начали сыпать прямо на первый снег. Загодя.

«Что касается наледи, то надо оперативно убирать ее, — говорит блогер Манукян. — Люди подвергаются опасности: падения, ушибы. Не дай бог какие-то серьезные последствия могут произойти, нужно оперативно ее скалывать, а не дожидаться чего-то. Просто нужно оперативнее реагировать, чтобы потом не засыпать все реагентами. Если все делать вовремя, то Петербург не будет потом испытывать проблем, которые происходят на наших глазах».

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Зачем комитет в самом начале зимы начинает расходовать реагенты, которых, к слову, закупили не в полном объеме из-за плохого финансирования, непонятно. Как ФАН уже писал, в Японии, например, вообще от них отказались: просто чистят улицы до асфальта каждый день. А в Норвегии, где снега точно не меньше, чем в Петербурге, а даже больше, придумали технологию более щадящую окружающую среду — без солей. Но и ее применяют, лишь когда ложится уже твердый слой снега, а не на первую же порошу.

Ранее ФАН сообщал, что часть проблем с уборкой снега возникла из-за плохого финансирования Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Им выделяют из бюджета денег лишь 75% от необходимой потребности. Кроме того, и эти деньги иногда расходуются странно. Средняя заработная плата руководителей подведомственных комитету учреждений составляет 239,3 тысячи рублей в месяц, тогда как простого работника — 50,52, почти в пять раз меньше. Дворники же, те, что убирают улицу вручную, получают чуть больше 25 тыс. рублей.

В середине недели Санкт-Петербург оказался во власти циклона, который накрыл Северную столицу снегом. В тот день утро в Санкт-Петербурге началось с неочищенных дорог, пробок и заснеженных тротуаров. Горожане в социальных сетях заявили, что администрация Беглова в очередной раз должным образом не подготовилась к приходу зимы.