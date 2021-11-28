Градский назвал имя потенциального победителя «Голоcа» незадолго до смерти

Москва, 28 ноября. Певец и композитор Александр Градский отдавал предпочтение одному из участников десятого сезона шоу «Голоc». Этого конкурсанта можно считать потенциальным победителем вокального проекта.

Незадолго до смерти Градский успел выделить участника по имени Роман Графов, который играет в московских мюзиклах. На слепых прослушиваниях он выступил с романсом «О чем задумались, мадам?», и композитор нажал красную кнопку первым среди наставников десятого сезона.

В последнем выпуске «Голоcа», вышедшем в эфир при жизни певца, Графов соревновался с Эстер Кандиновой на этапе «Поединки». Участники исполнили дуэт «Опять мы здесь» из рок-оперы «Мастер и Маргарита», над которой Градский трудился несколько десятилетий. В итоге наставник отдал предпочтение конкурсанту мужского пола.

«Для Эстер это очень привычная работа, она здорово справилась, для Романа это была очень тяжелая работа. Он второй человек после меня, который это вообще смог спеть. Графов Роман остается», — назвал имя потенциального победителя композитор.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Незадолго до смерти певец попал в больницу с инсультом. Даже после ухода композитора Первый канал продолжит показывать шоу «Голоc».