Молодая вдова Градского может остаться без наследства музыканта

Москва, 28 ноября. Писательница и блогер Лена Миро посвятила новый пост в ЖЖ вдове Александра Градского Марине Коташенко. По ее мнению, фактическая жена музыканта может остаться без наследства.

Актриса Коташенко родила Градскому двоих детей, однако артист официально на ней так и не женился. После смерти композитора имущество должны разделить его четверо наследников, а гражданская супруга по закону не получает ничего.

«Увы, закон суров, но это закон, и исполнять его необходимо. Будучи женатым три раза, покойный за 17 лет так и не нашел времени жениться на молоденькой модели и актрисе из Киева. Она ему — молодость. Он ей — двух детей и умер. Селяви. Как жить-то теперь Мариночке? Посоветуйте», — написала блогер.

Пользователи в комментариях усомнились в любви, которую испытывала Коташенко к Градскому. При этом они предположили, что у нее были свои договоренности с артистом и без ничего он жену не оставил.

Судья шоу «Гoлос» скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга. До этого он несколько дней находился в столичной больнице с подозрением на инсульт.

Ранее юморист Максим Галкин выразил соболезнования родственникам Градского. Он подчеркнул, что его смерть стала большой утратой для мира музыки.