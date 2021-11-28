Москва, 28 ноября. Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен третий раз «восстать из пепла», поэтому он направил иск в киевский суд, заявил российский политолог Сергей Марков.

Согласно полученной информации, бывший лидер планирует оспорить в суде постановление украинского парламента о его отстранении в 2014 году. Политик уже направил иск в Окружной административный суд Киева, передает «ПолитРоссия».

«Не надо забывать, что Янукович в свое время сидел в тюрьме, после чего восстал из пепла, стал директором крупной автобазы. Потом избрался губернатором, потом премьером, а потом, когда произошла первая оранжевая революция, он упал на самое дно. А затем вновь восстал из пепла и выиграл президентские выборы. Янукович — это человек со сверхвыживаемостью, поэтому хоронить его политические перспективы нельзя», — отметил Марков.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

Политолог подчеркнул, что бывший президент мечтает вернуться на территорию Украины. Янукович рассчитывает на возвращение к нему прежней популярности, однако для этого политику необходимо предпринимать какие-то шаги, включая судебные иски.

Как стало известно ранее, экономист Дмитрий Марунич предупредил о появлении двух президентов на Украине из-за победы Януковича в суде. По его словам, для действующего украинского лидера этот удар явно станет неожиданным и сокрушительным.