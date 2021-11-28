Первый замглавы МИД Греции Варвициотис указал на перспективность сотрудничества с Россией

Афины, 28 ноября. Участие отечественных инвесторов в приватизации греческой собственности приветствуется Афинами, заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис. Его слова передает ТАСС.

Греческая сторона видит большой потенциал в том, чтобы расширять сотрудничество с Российской Федерацией. С одной стороны, сопредседатель смешанной российско-греческой межправительственной комиссии Варвициотис указывает на инвестиционную привлекательность приватизации объектов в республике, а с другой — на уплотнение сотрудничества по части морского сообщения.

«Российской стороне уже предоставлена операционная программа государственного Фонда использования приватизируемой собственности с тем, чтобы был изучен интерес российских компаний, и мы ждем их ответа», — отметил Варвициотис.

Помимо этого, Греция прорабатывает возможности установить связи между паромами в греческих и российских портах. Первый замглавы МИД также добавил, что «греческая экономика вступила в период быстрого восстановления, трансформируется, приобретает международный характер и становится полюсом притяжения для международных инвестиционных схем».

«Был зафиксирован интерес греческих портов, и изучается возможность сотрудничества и связи греческих портов с российскими, особенно юга России, что позволило бы увеличить торговые и туристические потоки», — рассказывает Варвициотис.

Зарубежные инвесторы вложили за год в экономику Греции (не считая инвестиций на бирже) свыше 12 млрд евро, что реализовалось за счет покупки компаний, недвижимости и прочих инструментов. Согласно прогнозам Еврокомиссии, экономика страны вырастет в этом году на 7,1%, а прирост в следующем году составит 5,2%.

Объем поставок греческого вина в Россию может стать рекордным в этом году, ранее заявлял член Союза виноделов Пелопоннеса и по совместительству менеджер по экспорту и маркетингу Cavino Георгий Канакис.