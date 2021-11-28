Лоза рассказал о совместной работе с Градским: «Это был уникальный человек»

Автор-исполнитель, композитор Юрий Лоза рассказал ФАН о совместной работе с Александром Градским. По его мнению, таких профессионалов на российской эстраде больше нет.

Сегодня ушел из жизни Александр Градский — певец и композитор, которого знает вся страна. Он создал одну из первых советских рок-групп, выпустил более 40 альбомов и привел к победе несколько участников проекта «Голoс».

«Он уникальный человек. Я очень много о нем писал. Мы с ним были знакомы и работали неоднократно вместе. У него было странное сочетание: музыкальное оперное образование и в то же время рок-н-рольное мышление», — поделился Юрий Лоза.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Композитор признался, что такого мышления, как у Градского, не было практически ни у кого.

«Когда мы работали на 30-летии группы «Зодчие» у него в «Градский Холл», он все инструменты настроил под себя. А я ему говорю: «Саш, ты думаешь, у нас у кого-то есть такие данные, как у тебя, у кого-то есть такой голос? Мы работать не сможем, мы не «продуем» так, как ты, микрофон. Наоборот, настройка «как себе» только повредит, потому что ты уникален и должен это понимать», — рассказал собеседник ФАН.

Юрий Лоза признался, что Градский был артистом с оригинальным творческим мышлением и видением.

«Это был один из немногих больших профессионалов, которых на нашей эстраде на данный момент не так много. Профессионала такого уровня, возможно, даже и нет. Царство ему небесное», — заключил музыкант.

Ранее эстрадная певица, телеведущая Лолита Милявская рассказала о знакомстве с Александром Градским. При записи песен под его наблюдением в голосе артистки всегда возникали спазмы — это и есть творческое преклонение, уверена Милявская.