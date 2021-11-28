Предотвратить повторение «арабской весны»: как Эр-Рияд работает с запросами молодежи

Сегодня все страны Персидского залива переживают масштабные изменения, связанные с демографией. На данный момент почти 60% населения региона — это молодежь возрастом до 30 лет. Это заставляет правительства располагающихся там стран предпринимать меры по перестройке государственной экономики: данный шаг необходим для того, чтобы создать новые рабочие места для молодых людей, заинтересованных в современных специальностях.

Саудовская Аравия, будучи крупнейшей в регионе, уже встала на этот путь, однако ей необходимо предпринять срочные шаги для того, чтобы избежать дальнейших потрясений. Такого мнения придерживается эксперт Амджад Ахмад, директор и старший научный сотрудник-резидент по вопросам инициативы EmpowerME в Центре Рафика Харири.

Is Saudi Arabia Ready for Its Youth Bulge? https://t.co/nQ88DxscdX — Tariq Al-Maeena (@talmaeena) November 26, 2021

Эксперт отметил, что страны Персидского залива в своей экономике традиционно опирались на нефтяной экспорт. Однако в последние годы цены на черное золото начали снижаться, поэтому на правительства стало оказываться большое давление с целью диверсификации доходной базы.

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«В то же время у вас много молодого населения, достигшего трудоспособного возраста, и, как показала "арабская весна" в 2011 году, если молодежь чувствует, что у нее нет надежды или возможностей, стабильность страны находится под угрозой», — отметил Ахмад в интервью изданию Brink.

Речь в данном случае идет об имеющем высшее образование гражданах, не нашедших место работы себе по душе. На фоне пандемии коронавируса в 2020 году в Саудовской Аравии, как и в других государствах мира, прослеживался значительный рост безработицы. Тем не менее даже несмотря на некоторый спад этого показателя в текущем год, он остается весьма высоким для королевства.

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Воспоминания об «арабской весне»

Волнения, объявшие Ближний Восток в 2011–2012 годах, затронули и Саудовскую Аравию.

В тот период демонстрации начались с выступлений шиитского меньшинства, недовольного своим положением в стране. Народное возмущение быстро подхватила молодежь по всей стране. Она была обеспокоена безработицей, высокими ценами на жилье и отсутствием помощи со стороны государства.

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На фоне разгона протестующих полицией, ставшего причиной нескольких жертв среди населения, активизировалась и суннитская интеллигенция, обратившаяся к властям со своими инициативами. Негативный опыт других стран региона и начавшиеся там вооруженные конфликты стали дополнительным аргументом либералов, подталкивающих тогдашнего короля Абдаллу бин Абдул Азиза Аль Сауда к переменам, пусть и проходящих в жестких рамках.

За счет ограниченных уступок, касающихся предоставления женщинам избирательных прав и увеличения социальных дотаций, Эр-Рияд сумел успокоить народное недовольство. И значительное внимание тогда было уделено именно улучшению положения саудовской молодежи.

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Власти улавливают новые тенденции

В настоящее время в монархии действительно работают над диверсификацией экономики. Посвященные этой цели проекты входят в масштабную государственную программу Vision 2030, запущенную под руководством наследного принца Мухаммада бин Салмана.

«Несколько лет назад в Интернете выражалось значительное недовольство, но настроения в Саудовской Аравии меняются, поскольку правительство начало либерализировать не только экономику, но и общество, и это помогло снять часть недовольства молодежи», — отметил Амджад Ахмад.

Со ссылкой на недавние социологические исследования среди граждан эксперт сообщил, что сейчас саудовцы уверены в будущем своей страны больше, чем ранее. Развитие новых проектов и предприятий частного сектора создает альтернативу государственной службы и существенно расширяет их трудовые возможности.

«Мы еще ни в коем случае не достигли цели, но есть положительный импульс к открытию экономики и созданию рабочих мест», — считает он.

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Отдых и развлечения — защита от потрясений

Если раньше в королевстве наиболее востребованными были профессии, связанные с нефтяным сектором, сейчас там развиваются отрасли, ориентированные на потребителя: розничная торговля, продукты питания и напитки, гостиничный бизнес и развлечения.

Несколько лет назад в Саудовской Аравии не было ни одного публичного кинотеатра — они были под запретом с 1983 по 2018 год. В 80-е годы все подобные заведения, существовавшие в стране, стали оцениваться как противоречащие нормам шариата. В период так называемого движения исламского возрождения под давлением консерваторов все кинозалы страны были официально закрыты.

После 35 лет затишья данная индустрия возродилась, и сейчас в 12 городах королевства уже существуют по меньшей мере 34 кинотеатра, а еще больше находится на стадии строительства.

Помимо этого, в стране начали развивать различные концертные площадки и ресторанный бизнес. Власти осознали необходимость продвижения сферы развлечений, востребованной у молодого населения страны, поскольку это позволяет стабилизировать обстановку в обществе.

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Новые технологии для современного общества

Еще одной яркой развивающейся областью стали технологии и инвестиции в предпринимательство. Ранее власти уже продемонстрировали интерес к финансированию различных стартапов, однако ожидается, что в дальнейшем эта практика будет еще более широкой.

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В то же время сотрудник Центра Рафика Харири считает, что для дальнейшего роста Эр-Рияду необходимо уделить большее внимание развитию цифровых технологий.

«Создается множество технологических компаний, будь то электронная коммерция, финтех, доставка еды, транспорт или бизнес-услуги. Мы еще не на той стадии, когда это передовые инновации — но это низко висящие плоды оцифровывающейся экономики», — сказал Амджад Ахмад.

Ранее внутренняя политика Саудовской Аравии делала экономику замкнутой — в стране было сложно создать частную компанию не имея больших средств, ресурсов и связей с правительством. Но теперь власти заинтересованы в активном вовлечении граждан и развитии малого бизнеса.

При этом Эр-Рияд открыто заявляет о поощрении привлечения иностранцев, как в качестве квалифицированных специалистов, так и в роли инвесторов. И тот факт, что экономика королевства является весьма крупной сама по себе, ускорение процессов диверсификации и либерализация законодательства для предпринимателей позволит властям открыть доступ зарубежным капиталам.

Сейчас саудовские власти признают, что недостаточно развитой областью государства является инфраструктура. Это демонстрируют такие проекты как создание столичного метро, солнечных станций, строительство инновационных городов и др. Развитие социальной среды становится стратегической целью, которая поможет привлечь в страну иностранцев.

Федеральное агентство новостей /

«Компании вроде Pepsi, UPS, ExxonMobile, Pfizer, P&G и другие работают в Саудовской Аравии уже несколько десятилетий и теперь с большим оптимизмом смотрят в будущее, учитывая недавние экономические преобразования. Но ясно одно: будь вы местная компания или международная, у вас должен быть саудовский компонент, что означает саудовских сотрудников», — считает Амджад Ахмад.

Развитие человеческого капитала

Эксперт Центра Рафика Харири отмечает, что власти действительно настроены на увеличение рабочих мест для подданных королевства. Этот вопрос является приоритетным для государства, а приток иностранных специалистов рассматривается лишь как временная мера.

По мнению Ахмада, ключом к успеху в реформировании трудового рынка в этих условиях становится соответствие навыков трудоспособных саудовцев новым запросам частного сектора. Это в свою очередь требует развития сферы образования. И в этом же контексте большое значение имеет расширение возможностей женщин.

Федеральное агентство новостей /

Шаги в этом направлении уже предпринимаются, однако пока имеют только локальный характер. Тем не менее последние годы стали прорывными для саудовского общества, все еще опирающегося на нормы шариата. Только недавно представительницам прекрасного пола была предоставлена возможность самостоятельно водить автомобили, служить в армии на определенных постах, заниматься предпринимательством и быть на руководящих должностях.

Нерадикальный переворот

«Сегодня Саудовская Аравия чувствует себя гораздо более стабильной, чем пять или шесть лет назад. Когда вы говорите с молодыми людьми, им нравится повестка дня, они видят, что страна трансформируется и либерализуется, и они чувствуют, что эти изменения идут им на пользу. Я бы сказал, что сегодня королевство находится в лучшем положении по отношению к своему молодому населению, чем несколько лет назад», — резюмировал Ахмад.

Впрочем, при этом эксперт выразил свои сомнения в том, что правительство совершит радикальный разворот к либерализму. При условии предоставления новых возможностей предпринимателям и частичного расширения гражданских свобод вряд ли саудовцы будут участвовать в политической жизни страны.

Федеральное агентство новостей /

Улучшение экономических и социальных показателей направлено непосредственно на повышение качества жизни. Какой бы большой ни была экономика, люди не станут переезжать в Саудовскую Аравию, если социальная среда слишком ограничена, а сфера развлечений останется неразвитой. Но долгосрочной перспективе курс на социально-культурное развитие, уже намеченный властями, поможет Эр-Рияду в реализации поставленных задач найма иностранцев и стабилизации общественной обстановки.

Это поспособствует не только в привлечении капиталов, но и даст возможность избежать новых потрясений, сходных с событиями «арабской весны». Руководство монархии Персидского залива работает и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию, однако все существующие перемены не приведут к коренному изменению интересов государства, ориентирующегося преимущественно на свои финансовые амбиции.