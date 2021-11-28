Лион Измайлов вспомнил, как Гурченко обматерила его из-за фотографии

Москва, 28 ноября. Писатель-сатирик Лион Измайлов рассказал о крупной ссоре с актрисой Людмилой Гурченко, которую он считал хорошей подругой. Артистка сильно обидела товарища, нецензурно обругав его при других.

Неприятный инцидент произошел после спектакля, в котором Гурченко играла с актером Сергеем Шакуровым. После постановки они с Измайловым направились в ресторан, где был накрыт стол на 15 человек. Актриса сидела напротив него со своим мужем Сергеем Сениным, вспомнил сатирик в интервью «7Дней».

Во время посиделок писатель преподнес Гурченко подарок — нечаянно найденную им фотографию актрисы, сделанную во времена «Карнавальной ночи». Измайлов, по его словам, специально взял снимок на спектакль, чтобы подарить его артистке. Однако звезда отечественного кино обматерила товарища в ответ на презент.

«Я протягиваю через стол фото, Люся берет… Что же тут началось! Такого мата, признаюсь, я никогда в жизни не слышал ни до, ни после. За все время ее тирады я не проронил ни слова, ждал, когда Люся успокоится, но весь покрылся пятнами. Я расстроился, конечно. Все за столом замолчали, не понимая, что делать дальше», — поделился писатель.

Global Look Press / Igor Gnevashev/Russian Look

После случившегося все продолжили пить и есть, будто ничего не произошло. Позже Гурченко объяснила другу, что терпеть не может напоминаний о возрасте.

«К счастью, мы быстро помирились, но для меня это было ударом», — признался Измайлов.

Ранее эстрадный исполнитель Лев Лещенко рассказал о вкладе Людмилы Гурченко в кино и музыку. Певец отметил, что актрису любили люди из разных поколений.