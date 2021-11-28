Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 14:30
14:30
Общество
«И тут зрители подняли машину»: артист Жигунов поделился пронзительными воспоминаниями о Градском
14:28
Общество
Бывшие сотрудники шахты «Листвяжная» назвали возможные причины аварии
14:25
Общество
Депутат Грудин: Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга
14:25
Экономика
В Верховном суде уточнили правила оформления карт с овердрафтом
14:24
Экономика
Аналитик Васильев озвучил диапазон курсов доллара и евро на следующей неделе
14:23
Происшествия
Вылетевший из Киева самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана
14:21
Общество
Дети скончавшегося Градского попросили СМИ уважать их горе и право на частную жизнь
14:21
Политика
Глава коалиции «Вместе» Петр Фиала назначен премьер-министром Чехии
14:21
Общество
Специалисты центра «Вектор» заявили о необходимости срочного изучения нового штамма «Омикрон»
14:18
Общество
В крови госпитализированного с инсультом Градского были антитела к COVID-19
Все новости

Лион Измайлов вспомнил, как Гурченко обматерила его из-за фотографии

Шоу-бизнес
Лион Измайлов вспомнил, как Гурченко обматерила его из-за фотографии
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 ноября. Писатель-сатирик Лион Измайлов рассказал о крупной ссоре с актрисой Людмилой Гурченко, которую он считал хорошей подругой. Артистка сильно обидела товарища, нецензурно обругав его при других.

Неприятный инцидент произошел после спектакля, в котором Гурченко играла с актером Сергеем Шакуровым. После постановки они с Измайловым направились в ресторан, где был накрыт стол на 15 человек. Актриса сидела напротив него со своим мужем Сергеем Сениным, вспомнил сатирик в интервью «7Дней».

Во время посиделок писатель преподнес Гурченко подарок — нечаянно найденную им фотографию актрисы, сделанную во времена «Карнавальной ночи». Измайлов, по его словам, специально взял снимок на спектакль, чтобы подарить его артистке. Однако звезда отечественного кино обматерила товарища в ответ на презент.

«Я протягиваю через стол фото, Люся берет… Что же тут началось! Такого мата, признаюсь, я никогда в жизни не слышал ни до, ни после. За все время ее тирады я не проронил ни слова, ждал, когда Люся успокоится, но весь покрылся пятнами. Я расстроился, конечно. Все за столом замолчали, не понимая, что делать дальше», — поделился писатель.

Лион Измайлов вспомнил, как Гурченко обматерила его из-за фотографии
Global Look Press / Igor Gnevashev/Russian Look

После случившегося все продолжили пить и есть, будто ничего не произошло. Позже Гурченко объяснила другу, что терпеть не может напоминаний о возрасте.

«К счастью, мы быстро помирились, но для меня это было ударом», — признался Измайлов.

Ранее эстрадный исполнитель Лев Лещенко рассказал о вкладе Людмилы Гурченко в кино и музыку. Певец отметил, что актрису любили люди из разных поколений.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Лион Измайлов вспомнил, как Гурченко обматерила его из-за фотографии
актриса измайлов гурченко
Комментировать