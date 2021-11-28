Галкин выразил соболезнования родным покойного Градского

Москва, 28 ноября. Супруг певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского.

Градского не стало 28 ноября, он скончался в результате инфаркта головного мозга. В последнее время у певца сильно пошатнулось здоровье. По мнению Галкина, артист был ярким, уникальным, талантливым человеком, который очень много принес в мир.

«Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни», — написал юморист.

Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

Публикация Галкина за пару часов набрала более двухсот тысяч лайков. Под ней оставили комментарии актриса Марина Зудина, композитор Игорь Крутой, певицы Кристина Орбакайте и Наташа Королева. Под постом также отметились многочисленные поклонники Градского.

«Очень жаль, как будто близкого человека потеряла. Светлая память»; «Такой великий и талантливый человек ушел. Будем помнить всегда «Как молоды мы были», — отреагировали фолловеры.

Ранее судья шоу «Гoлос» Пелагея трогательно простилась с Градским в соцсетях. Она заявила, что артиста будут помнить многие поколения любителей хорошей музыки.