Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 14:30
14:30
Общество
«И тут зрители подняли машину»: артист Жигунов поделился пронзительными воспоминаниями о Градском
14:28
Общество
Бывшие сотрудники шахты «Листвяжная» назвали возможные причины аварии
14:25
Общество
Депутат Грудин: Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга
14:25
Экономика
В Верховном суде уточнили правила оформления карт с овердрафтом
14:24
Экономика
Аналитик Васильев озвучил диапазон курсов доллара и евро на следующей неделе
14:23
Происшествия
Вылетевший из Киева самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана
14:21
Общество
Дети скончавшегося Градского попросили СМИ уважать их горе и право на частную жизнь
14:21
Политика
Глава коалиции «Вместе» Петр Фиала назначен премьер-министром Чехии
14:21
Общество
Специалисты центра «Вектор» заявили о необходимости срочного изучения нового штамма «Омикрон»
14:18
Общество
В крови госпитализированного с инсультом Градского были антитела к COVID-19
Все новости

Галкин выразил соболезнования родным покойного Градского

Общество
Галкин выразил соболезнования родным покойного Градского
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 28 ноября. Супруг певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского.

Градского не стало 28 ноября, он скончался в результате инфаркта головного мозга. В последнее время у певца сильно пошатнулось здоровье. По мнению Галкина, артист был ярким, уникальным, талантливым человеком, который очень много принес в мир.

«Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни», — написал юморист.

Галкин выразил соболезнования родным покойного Градского
Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

Публикация Галкина за пару часов набрала более двухсот тысяч лайков. Под ней оставили комментарии актриса Марина Зудина, композитор Игорь Крутой, певицы Кристина Орбакайте и Наташа Королева. Под постом также отметились многочисленные поклонники Градского.

«Очень жаль, как будто близкого человека потеряла. Светлая память»;

«Такой великий и талантливый человек ушел. Будем помнить всегда «Как молоды мы были», — отреагировали фолловеры.

Ранее судья шоу «Гoлос» Пелагея трогательно простилась с Градским в соцсетях. Она заявила, что артиста будут помнить многие поколения любителей хорошей музыки.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Галкин выразил соболезнования родным покойного Градского
галкин певец градский
Комментировать