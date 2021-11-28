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Явка избирателей на выборы в Киргизии составила 16,27% к 14:00

Политика
Явка избирателей на выборы в Киргизии составила 16,27% к 14:00
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Бишкек, 28 ноября. Явка избирателей на парламентские выборы в Киргизии по состоянию на 14:00 составила 16,27%. Об этом проинформировал замглавы Центризбиркома Тынчтык Шайназаров во время брифинга.

По словам представителя комиссии, лидерами по активности голосующих граждан стали Нарынская и Таласская области.

«По состоянию на 14:00 (11:00 мск. — Прим. ФАН), проголосовали 16,27% избирателей, или 602 432 человека», — сообщил Шайназаров.

Замглавы ЦИК подчеркнул, что самую низкую активность на выборах проявляют избиратели Бишкека, а также Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Как стало известно ранее, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров обратился к согражданам на фоне парламентских выборов. Политик выразил надежду на то, что избиратели выберут тех депутатов, которые будут отстаивать их интересы.

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