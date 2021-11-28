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Аналитики дали прогноз по курсу биткоина в декабре

Экономика
Аналитики дали прогноз по курсу биткоина в декабре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 ноября. Эксперты отрасли поделились своим мнением с РБК относительно ближайших перспектив криптовалюты в грядущем месяце.

Биткоин потерял первый раз с начала прошлого месяца значительные позиции и опустился до 53,5 тыс. долларов. Если рассматривать последний двухнедельный промежуток, то токен лишился 15%, а капитализация криптоинструмента упала до 1,02 трлн долларов.

Негативное влияние на курс главной криптовалюты оказала информация о распространении нового штамма коронавирусной инфекции, который происходит из Южно-Африканской республики. Как считает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк могут повысить ставки, чтобы сдержать инфляцию, что дополнительно ударит по биткоину, после чего он может уйти к 50 тыс. долларов.

«Регуляторы могут начать накачивать рынки ликвидностью, что хорошо для таких рисковых активов, как биткоин. Частные инвесторы снова начнут уходить в криптовалюту в надежде получить доход», — указывает аналитик на альтернативный сценарий.

Биткоин нуждается в стабильности для того, чтобы вернуться к росту, уверен CEO Cryptorg Андрей Подолян. Если нормализация случится, то цифровая валюта пойдет к очередному историческому максимуму.

Тем не менее, перспективы ослабления до 50 тыс. долларов достаточно актуальны, говорит финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Позитивные ожидания эксперта относятся к коридору от 54 до 56 тыс. долларов, который поможет биткоину восстановиться в начале следующего месяца.

Основатель биткоина Сатоши Накамото ранее был выдвинут главным операционным директором криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэлем Леоном на Нобелевскую премию по экономике.

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