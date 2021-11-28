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Народная милиция ЛНР: западные саперы замечены на позициях ВСУ возле поселка Счастье

Армия
Народная милиция ЛНР: западные саперы замечены на позициях ВСУ возле поселка Счастье
Федеральное агентство новостей

Луганск, 28 ноября. Американские и британские саперы прибыли в Донбасс для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили представители пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Специалисты из стран НАТО проводят обследование территории у линии соприкосновения враждующих сторон на востоке Украины, заявили в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.

«В зоне ответственности... бригады ВСУ вблизи населенного пункта Счастье отмечены работы по разминированию местности представителями британо-американской организации HALO Trust», — отмечается в опубликованном релизе.

Представители Народной милиции ЛНР неоднократно сообщали о минировании бойцами ВСУ автомобильных дорог и окрестностей населенных пунктов возле линии разграничения враждующих сторон в Донбассе. Ранее стало известно, что десантники 25-ой отдельной бригады ВСУ подорвались в собственном блиндаже при попытке переоборудования разведывательного беспилотника в ударный БПЛА.

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