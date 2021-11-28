Полковник Тимошенко опроверг утверждения западных аналитиков о неготовности ВС РФ к войне

Москва, 28 ноября. Различия между железнодорожными путями на западноевропейском и постсоветском пространстве не станут преградой для Вооруженных сил России в случае войны на территории Европы. Об этом заявил военный эксперт-аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Ранее аналитики американского издания War on the Rocks заявили, что российская армия якобы не способна вести продолжительную войну в Европе, так как располагает ограниченными логистическими возможностями. По их словам, основным путем снабжения Вооруженных сил России является железнодорожная система, которая развита в странах бывшего СССР. При этом российские железные дороги отличаются от западных шириной колеи. Аналитики считают, что этот фактор создаст проблемы в снабжении российской армии в случае боевых действий на территории Европы, передает «ПолитРоссия».

Военный эксперт Михаил Тимошенко назвал глупыми утверждения западных аналитиков, отметив, что разница в размерах железнодорожной колеи не является преградой для российской армии.

«Это 157 лет известно любому, кто интересовался и читал. Сообщаю: на всех железных дорогах стран бывшего Советского Союза, которые имели выход на западные железные дороги, были перегрузочные районы. Вот и все!» — пояснил он.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «агрессивных действиях» Москвы, отмечая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военные силы НАТО вблизи границ РФ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что подобные сообщения являются алармистскими.