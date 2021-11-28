Доктор Комаровский назвал истинную причину падения рождаемости на Украине

Киев, 28 ноября. Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему украинки отказываются рожать, и кто в этом виноват.

В студии «Украина 24» подвели итоги недавней пресс-конференции президента Владимира Зеленского. Приглашенный гость доктор Комаровский прокомментировал заявления украинского главнокомандующего. По словам Комаровского, ему стыдно за страну. Вместо того чтобы обсуждать насущные вопросы, например, проблемы медицины, образования, экологии — президент и журналисты выясняли отношения.

«Нам продемонстрировали огромное неуважение к институту власти. Я бы не хотел, чтобы эту пресс-конференцию смотрели в остальных странах. Это позор», — заявил Комаровский.

Доктор уверен, что ни у одного украинца, посмотревшего выступление Зеленского, не появилось надежды на светлое будущее. Все, кто за него голосовал на выборах — допустили фатальную ошибку.

«Будучи кандидатом в президенты Зеленский обещал закончить войну, улучшить медицину, образование, пересмотреть языковой закон. Он говорил, что люди на Украине станут жить лучше. Но всего этого нет. Нас обманули», — отметил педиатр.

Комаровский обратил внимание на то, как стремительно сокращается население Украины. Из-за невыносимых условий люди бегут из страны. В семьях больше не рождаются дети.

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«В прошлом году, когда нас всех в апреле высадили на карантин, я был уверен, что к новому году мы получим сумасшедший всплеск рождаемости. Но этого не произошло», — заявил Комаровский.

По словам врача, единственное, что очень хорошо получается у Зеленского — красиво говорить. Но его слова расходятся с действиями. Каждую осень Украину окутывает дым. Жители палят листья. Задыхаются астматики, они не могут попасть в больницу, потому что там лежат пациенты с ковидом. Но всем плевать.

«Нам плевать на задыхающегося соседа. На пресс-конференции никто не говорил о ковиде, об энергетическом кризисе. Самая острая проблема, которую обсуждал президент с журналистами — поломка вертолета», — заметил педиатр.

Комаровский рассказал, что он слушал беседу Зеленского с журналистами будучи в пути. Он ехал из Харькова в Киев и по дороге у него постоянно пропадал интернет. По мнению врача, плохое покрытие — это тоже серьезная проблема, на которую никто не обращает внимания. А должны. Ведь в веке высоких технологий во всем мире большинство медицинской помощи предоставляется онлайн. Развивается телемедицина и на вопросы, которые задают детскому врачу, можно ответить по интернету. Но только не на Украине, где на трассе между двумя крупными городами нет покрытия.

Ранее Комаровский пожаловался на то, что Зеленский использовал его для собственного пиара.