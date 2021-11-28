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Яна Чурикова приобрела полезное качество после работы с Градским

Общество
Яна Чурикова приобрела полезное качество после работы с Градским
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 28 ноября. Телеведущая и журналистка Яна Чурикова рассказала, чему ее научил певец и композитор Александр Градский. Она обзавелась полезным качеством благодаря работе с музыкантом.

Чурикова впервые встретилась с Градским на вечере, посвященном пианистке Александре Пахмутовой. По словам журналистки, тогда она была достаточно молода, поэтому могла допустить в работе некоторые неточности, однако работа с певцом все изменила.

«Но одним своим действием Александр Борисович меня очень подлечил, в результате я превратилась в Градского в плане педантизма по отношению к деталям и считаю, что это важное свойство любого профессионала, чем бы он ни занимался», — поделилась ведущая в беседе с телеканалом «360».

Яна Чурикова приобрела полезное качество после работы с Градским
Global Look Press / Gennadii Sergeev/Russian Look

Звезда экрана вспомнила, как записывала подводку, в которой шла речь о звукорежиссере Викторе Бабушкине. Чурикова допустила неточность и неверно назвала место, где записывалась одна из песен. Тогда Градский остановил съемку и заявил, что это было не так, после чего команда принялась выяснять истину.

Для телеведущей, по ее словам, это стало «правильной инъекцией», так как она сразу поняла, что несущественных деталей не бывает. Журналистка надеется, что всем работавшим с композитором передались его педантичность и точность.

Напомним, Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября от инфаркта головного мозга. Незадолго до смерти 72-летнего певца госпитализировали с инсультом.

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чурикова градский телеведущая
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