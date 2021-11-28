19FortyFive: отправка канадских военных на Украину не спасет ВСУ в случае масштабной войны

Вашингтон, 28 ноября. Увеличение воинского контингента Вооруженных сил Канады на Украине не спасет Киев в случае масштабного конфликта. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Ранее стало известно, что новый министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает вопрос об отправке на Украину нескольких сотен военных в дополнение к уже находящейся там группе из 200 канадских силовиков, обучающих украинских коллег. Кроме того, Оттава планирует перебросить на Украину истребители CF-18 ВВС Канады, которые в настоящее время базируются в Румынии, передает «ПолитРоссия».

Аналитики отметили, что решение об отправке канадских военных на Украину станет для Антиты Анад первым серьезным международным испытанием. При этом подобная бессмысленная операция может спровоцировать ухудшение отношений между Россией и Западом.

«Россия уже возмущена крепнущими военными связями Киева с НАТО. Примером могут послужить поставки противотанковых ракет Javelin американского производства в страну, которую Москва считает своим "задним двором" — так же, как США рассматривают Канаду и Мексику», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подразделения ВСУ ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.