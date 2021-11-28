Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 14:29
14:28
Общество
Бывшие сотрудники шахты «Листвяжная» назвали возможные причины аварии
14:25
Общество
Депутат Грудин: Снежные зимы прошлых лет ничему не научили чиновников Петербурга
14:25
Экономика
В Верховном суде уточнили правила оформления карт с овердрафтом
14:24
Экономика
Аналитик Васильев озвучил диапазон курсов доллара и евро на следующей неделе
14:23
Происшествия
Вылетевший из Киева самолет не смог приземлиться в Одессе из-за тумана
14:21
Общество
Дети скончавшегося Градского попросили СМИ уважать их горе и право на частную жизнь
14:21
Политика
Глава коалиции «Вместе» Петр Фиала назначен премьер-министром Чехии
14:21
Общество
Специалисты центра «Вектор» заявили о необходимости срочного изучения нового штамма «Омикрон»
14:18
Общество
В крови госпитализированного с инсультом Градского были антитела к COVID-19
14:18
Общество
Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище
Все новости

19FortyFive: отправка канадских военных на Украину не спасет ВСУ в случае масштабной войны

Армия
19FortyFive: отправка канадских военных на Украину не спасет ВСУ в случае масштабной войны
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 ноября. Увеличение воинского контингента Вооруженных сил Канады на Украине не спасет Киев в случае масштабного конфликта. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Ранее стало известно, что новый министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает вопрос об отправке на Украину нескольких сотен военных в дополнение к уже находящейся там группе из 200 канадских силовиков, обучающих украинских коллег. Кроме того, Оттава планирует перебросить на Украину истребители CF-18 ВВС Канады, которые в настоящее время базируются в Румынии, передает «ПолитРоссия».

Аналитики отметили, что решение об отправке канадских военных на Украину станет для Антиты Анад первым серьезным международным испытанием. При этом подобная бессмысленная операция может спровоцировать ухудшение отношений между Россией и Западом.

«Россия уже возмущена крепнущими военными связями Киева с НАТО. Примером могут послужить поставки противотанковых ракет Javelin американского производства в страну, которую Москва считает своим "задним двором" — так же, как США рассматривают Канаду и Мексику», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подразделения ВСУ ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Армия / 19FortyFive: отправка канадских военных на Украину не спасет ВСУ в случае масштабной войны
украина нато канада военные
Комментировать