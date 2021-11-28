Минздрав Ливии запустил электронную систему для записи на лечение

Триполи, 28 ноября. Министерство здравоохранения Ливии завершило создание первой электронной системы для управления, контроля и внедрения процедур лечения внутри страны и за ее пределами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сотрудники Минздрава заявили, что программа позволит гражданам получить назначение к врачу, на процедуры и подать жалобу.

«Если система добьется успеха, это станет важным шагом для здравоохранения Ливии. В частности, государственное медицинское лечение за рубежом сопровождалось коррупцией, которая обходилась правительству в сотни миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Libya’s Health Ministry creates first electronic system to manage treatment internally and abroad - https://t.co/sbCm8PcWSu pic.twitter.com/U1SnKoBbhO — libyaherald (@libyaherald) November 27, 2021

Специалисты подтвердили, что в мошеннической схеме замешаны не только ливийские медицинские работники, но и европейские. Они вступили в сговор против североафриканского государства, завышая стоимость медуслуг.

Электронная система управления должна помочь Минздраву решить эту проблему. Авторы проекта убеждены в том, что программа повысит эффективность лечения с точки зрения затрат, а также соотношения цены и качества.

Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба.