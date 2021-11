Минздрав Ливии запустил электронную систему для записи на лечение

Триполи, 28 ноября. Министерство здравоохранения Ливии завершило создание первой электронной системы для управления, контроля и внедрения процедур лечения внутри страны и за ее пределами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сотрудники Минздрава заявили, что программа позволит гражданам получить назначение к врачу, на процедуры и подать жалобу.

