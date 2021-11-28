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Надежды Украины на спасение от «СП-2» рухнули после прихода нового канцлера ФРГ

Политика
Надежды Украины на спасение от «СП-2» рухнули после прихода нового канцлера ФРГ
pixabay.com

Киев, 28 ноября. Надежды Киева на то, что ситуацию с «Северным потоком — 2» удастся переломить в пользу Украины после прихода нового канцлера и формирования правительства в Германии, оказались тщетны.

Эксперт по энергетике, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский уверен, что ФРГ в ближайшие десятилетия не только не откажется от российского газа, но и будет использовать его еще более активно.

«Так долго ожидаемое создание коалиционного правительства и избрание нового канцлера ФРГ не принесло Украине каких-то положительных новостей относительно "Северного потока — 2". В коалиционном соглашении "СП-2" не упоминается. Более того, в соглашении признают, что на переходный период природный газ является незаменимым», — рассказал эксперт на YouTube-канале «Система.Инфо».

Землянский напомнил, что новый канцлер Германии Олаф Шольц как раз недавно презентовал программу трансформации европейской энергетики, и одним из ключевых элементов этой программы остается природный газ. Более того, немецкий лидер уверен, что мощности газовых электростанций в ближайшие десять лет должны быть увеличены почти в 2,5 раза.

Надежды Украины на спасение от «СП-2» рухнули после прихода нового канцлера ФРГ
Федеральное агентство новостей /

«То есть, мы понимаем, что акцент Германии на использовании природного газа вне зависимости от роста других видов генерации, и в первую очередь "зеленой" генерации, сохраняется. Соответственно сохраняется заинтересованность в "Северном потоке — 2"», — объяснил аналитик.

Украинский специалист в сфере энергетики обратил внимание и на тот факт, что даже партия «Зеленых», которая активнее всех выступала против «СП-2», больше не пытается противостоять запуску газопровода «СП-2». Более того, несмотря на то, что именно «Зеленые» обычно считаются главным проводником политики США в Германии, лидер партии Анналена Бербок выступила резко против вмешательства Вашингтона во внутренние дела ФРГ, к которым она относит и запуск газопровода «Северный поток — 2».

«Особенно хочется отметить заявление Анналены Бербок, главы партии «Зеленых», которая ответила на санкции Соединенных Штатов, сказав, что вопрос "Северного потока — 2" — это решение правительства Германии, и Соединенные Штаты к этому не имеют никакого отношения. Это весьма показательно и для других», — подчеркнул эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Ранее российские пользователи Сети оценили статью датского издания, в которой высказывается недовольство из-за сильной зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов.

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украина северный поток-2 германия
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