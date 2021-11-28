Бывшие сотрудники шахты «Листвяжная» назвали возможные причины аварии

Жители Кемеровской области, которые работали на шахте «Листвяжная», прокомментировали недавнюю аварию и вспомнили трагедию 2004 года.

Пенсионер по имени Василий рассказал, как 17 лет назад он спасался после взрыва метановоздушной смеси. По его словам, смерти 13 человек удалось бы избежать, следуя инструкциям.

«По технике безопасности, конечно, можно было. Но почему-то на это не обращали внимание. А почему? Не знаем, никто не может знать. Все говорили: «Очень много газа, куда мы идем?», — вспоминает местный житель.

Василий считает, что трагедию 25 ноября тоже можно было бы предотвратить, соблюдая правила безопасности. Напомним, в результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять спасателей.

Еще одним свидетелем аварии 2004 года стал Николай Черепанов. Мужчина в мельчайших подробностях помнит события того дня.

«Выполняли обыкновенную работу, как и всегда. По наряду работали. Произошел хлопок, все напряжение потухло. У нас горный мастер побежал узнавать, звонить. Связи нигде толком нет. Потом уже по конвейерному штреку пошел дымок, запах. Мы давай выходить», — вспоминает он.

Черепанов подчеркнул, что за уровнем загазованности в шахте должна пристально следить служба вентиляции. По словам Николая, на днях в «Листвяжной» не был проверен штрек.