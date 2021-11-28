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Пелагея трогательно попрощалась с покойным Градским

Общество
Пелагея трогательно попрощалась с покойным Градским
wikipedia.org  /  Skrivuts

Москва, 28 ноября. Известная российская исполнительница и судья шоу «Гoлос» Пелагея опубликовала в Instagram видео в память о покойном народном артисте РФ Александре Градском.

По словам артистки, Градский был самым важным наставником не только на проекте, но и в жизни. Он выбрал сцену и музыку, всегда старался быть порядочным, принципиальным и бескомпромиссным. Такие люди стоят на стороне истины и добра, подчеркнула Пелагея.

«Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить вас», — заметила певица.

Пелагея трогательно попрощалась с покойным Градским
Pr Scr instagram.com / @pelageya_insta

Ролик Пелагеи посмотрели более 35 тысяч раз, под постом появилось множество комментариев. Поклонники выразили глубокие соболезнования родственникам Градского.

«Все утро слезы от того, что ушел незаменимый человек, которого по праву называют мастером своего дела»;

«Реву не могу. Не могу принять. Слов нет. Светлая память. Соболезнования», — отреагировали подписчики.

Градский был госпитализирован в Москве 26 ноября с подозрением на инсульт. Через два у него случился инфаркт головного мозга, артист скончался на 73-м году жизни. Жители города Копейск, в котором родился Градский, скорбят с миллионами других поклонников по всей России.

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