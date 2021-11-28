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Сенатор Пушков предрек Украине блеклое будущее из-за сокращения численности населения

Политика
Сенатор Пушков предрек Украине блеклое будущее из-за сокращения численности населения
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 28 ноября. Сокращение населения на территории Украины является подтверждением блеклого будущего этой страны. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Организация Объединенных Наций недавно причислила Украину к странам, чье население сокращается стремительными темпами. Согласно прогнозу экспертов, к 2050 году там будут жить 35 млн человек. Причиной такой негативной тенденции стали высокий уровень смертности, низкая рождаемость и миграция.

«Еще одно фактологическое подтверждение блеклого будущего Украины после майдана и лже-революции достоинства, которая постепенно уничтожает эту страну», — написал Пушков в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, российский сенатор констатировал отсутствие зрелой элиты и ответственных политиков на Украине. По словам Пушкова, украинцы обманули сами себя.

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