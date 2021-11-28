Минтранс РФ выступает за введение нового налога для электрокаров

Москва, 28 ноября. Министерство транспорта Российской Федерации предлагает учредить такое понятие как покилометровая оплата проезда, которая будет актуальна для машин, приводимых в движение альтернативными видами топлива. Об этом пишет газета «Известия».

Первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк ранее заявил, что любые машины, в том числе электрифицированные автомобили, оказывают «негативное воздействие на дорожные конструкции, поддержание в нормативном состоянии которых требует затрат из дорожных фондов».

Сейчас «зеленые» транспортные средства не облагаются акцизами и не становятся источниками комплектования дорожных фондов. Соответствующие фонды наполняются, как правило, деньгами с акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла.

Таким образом, ведомство выступает за создание прямой системы покилометровой оплаты, которая позволит включить водителей электрокаров в процесс поддержания в надлежащем состоянии дорожной инфраструктуры. Помимо этого, Минтранс поддерживает создание акциза на все вариации экологичного топлива (электроэнергия, водород, газомоторное топливо).

Объем реализации электромобилей в стране на протяжении девяти месяцев текущего года возрос впятеро по отношению к такому же периоду 2020 года, рассказывает пресс-секретарь автопортала «Дром» Мария Погребец.