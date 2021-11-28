Владимир Пресняков — старший об Александре Градском: «Легенда и гений»

Заслуженный артист РФ, композитор, музыкант Владимир Пресняков — старший в беседе с ФАН признался, что скорбит по Александру Градскому.

На 73-м году жизни скончался Александр Градский, легендарный певец, композитор и любимый всеми наставник проекта «Голoс». Причина смерти — инфаркт головного мозга. В сентябре он перенес коронавирус, после чего здоровье артиста ухудшилось. В больницу его доставили с подозрением на инсульт.

«Я скажу всего несколько слов: очень многих сейчас называют гениями, легендами и так далее, но именно Градский по-настоящему и легенда, и гений. Я очень и очень скорблю о нем», — поделился Пресняков-старший.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Александр Градский — народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель искусств РФ. Авторы шоу «Голoс» сообщили, что уже записанные выпуски с мэтром выйдут в эфир, а в каком формате будут проходить финальные испытания проекта — пока неизвестно.

Ранее телеведущая, певица Лолита Милявская рассказала о знакомстве с композитором. По ее мнению, творчество Градского ни с чем нельзя сравнить. Она призналась, что на его сольных концертах была сумасшедшая энергетика.