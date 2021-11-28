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Новые сообщения появились в Instagram-аккаунте Градского после его смерти

Общество
Новые сообщения появились в Instagram-аккаунте Градского после его смерти
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 28 ноября. Новые публикации продолжают появляться на странице певца и композитора Александра Градского в Instagram даже после его смерти. Кто-то выкладывает в аккаунте музыканта посты и Stories.

Утром 28 ноября на странице Градского опубликовали черно-белое фото артиста с сообщением о его смерти. В нем отмечается, что с кончиной певца ушла эпоха.

«Спасибо мастеру за творчество, оно навеки отзовется в сердцах», — говорится под снимком.

Затем в Instagram-аккаунте композитора появилось видео с архивными кадрами. На них еще молодой исполнитель поет на сцене в микрофон. Кроме того, неизвестный опубликовал Stories с надписью на черном фоне после смерти Градского.

«Храни вас бог. Светлая память Александру Борисовичу», — отмечается в сообщении.

Новые сообщения появились в Instagram-аккаунте Градского после его смерти
Pr Scr instagram.com / @aborgradsky

Александр Градский, которому было 72 года, ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга. Композитор оставил после себя внушительное наследство в виде столичных квартир и подмосковных участков.

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instagram градский композитор
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