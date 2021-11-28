В родном городе Градского Копейске скорбят по музыканту

Москва, 28 ноября. Жители города Копейска Челябинской области выражают соболезнования родным покойного народного артиста России Александра Градского.

Градского госпитализировали в одну из столичных клиник 26 ноября, врачи подозревали у него инсульт. Через два дня артист скончался от инфаркта головного мозга. В сообществе «Подслушано Копейск» соцсети «Вконтакте» пользователи пишут комментарии под публикацией о смерти артиста.

«Соболезнования близким и родным нашего земляка копейчанина Александра Борисовича»; «Он прожил наполненную смыслом и яркими событиями жизнь», — отреагировали подписчики.

Будущий композитор родился в Копейске в 1949 году, а в 1957 году вместе с семьей перебрался в Москву. Градский прославился как основатель коллективов «Славяне» и «Скоморохи», много лет выступал с сольным проектом, писал музыку для фильмов. Он известен как исполнитель хитов «Как молоды мы были», «Жил-был я».

Ранее певица Лолита Милявская рассказала о знакомстве с Градским. Оказалось, что артистка знает его с 16 лет, но до самой смерти обращалась к Градскому на «вы».