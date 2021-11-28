Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует решать конфликт в Донбассе военным путем

Киев, 28 ноября. Киев не планирует проводить наступательную военную операцию в Донбассе, так как украинские власти привержены политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в настоящее время Киев работает над возобновлением переговоров в «нормандском формате». При этом Кулеба выразил удивление в связи с тем, что некоторые страны выступают против поставок Киеву летального вооружения, заверив, что Украина не планирует проводить наступательную военную операцию в Донбассе.

«Мы не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем», — сказал министр.

Ранее американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин заявили о необходимости предоставить Украине современные противотанковые и противовоздушные средства. По их словам, в 2022 финансовом году необходимо выделить 350 миллионов долларов военной помощи Украине по линии Пентагона, из которых не менее 125 миллионов должны быть потрачены на поставки летального вооружения.