«Я им восхищена»: певица Зара прокомментировала пьяную исповедь Димы Билана

Певица Зара прокомментировала ФАН пьяную исповедь знаменитого российского артиста Димы Билана.

Певец выступал на частном мероприятии в Казахстане и ошарашил публику своим нетрезвым видом. Многие записали его на видео, ролик мгновенно разлетелся по Сети. Позже Билан извинился перед зрителями, записав Stories в Instagram-аккаунте. Свои действия он объяснил усталостью.

Pr Scr instagram.com / @bilanofficial

Многие пришли в недоумение от подобного поведения. Но вот Зару этот поступок восхитил.

«Для меня это великий артист, один из немногих, кто полностью себя отдает своему зрителю и слушателю. Я им восхищена. И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько он близок к людям, насколько он близок к народу, насколько он честен со своим слушателем. Ему плохо — он этим делится. Ему грустно — он этим делится. На протяжении всей своей работы на сцене он всегда скрывает свое недомогание. У него сломана нога, а он выходит и отрабатывает шоу на тысячу процентов. Со сломанной ногой! Это артист, который фактически не отдыхает, он все делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им», — сказала певица.

Ранее Дима Билан порадовал тюменских поклонников сольным концертом, на котором пел с листа. Выступление далось артисту нелегко, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем. Но, как отметил сам заболевший артист, профессия не позволяет ему выйти к зрителям и сказать, что у него нет голоса. Чтобы выступить перед поклонниками, исполнителю пришлось идти на маленькую хитрость. Несмотря на трудности, зрители, пришедшие на концерт к звезде, все же остались довольны выступлением артиста.