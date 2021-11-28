Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 12:48
12:46
Политика
Явка избирателей на выборы в Киргизии составила 16,27% к 14:00
12:46
Экономика
Аналитики дали прогноз по курсу биткоина в декабре
12:46
Армия
Народная милиция ЛНР: западные саперы замечены на позициях ВСУ возле поселка Счастье
12:45
Общество
Минпечати Дагестана не обнаружило на Западе публикаций о неэффективности «Спутника V»
12:45
Армия
Полковник Тимошенко опроверг утверждения западных аналитиков о неготовности ВС РФ к войне
12:44
Политика
Доктор Комаровский назвал истинную причину падения рождаемости на Украине
12:44
Общество
Яна Чурикова приобрела полезное качество после работы с Градским
12:44
Общество
Владимир Пресняков — старший об Александре Градском: «Легенда и гений»
12:43
Армия
19FortyFive: отправка канадских военных на Украину не спасет ВСУ в случае масштабной войны
12:43
Политика
Надежды Украины на спасение от «СП-2» рухнули после прихода нового канцлера ФРГ
Все новости

«Я им восхищена»: певица Зара прокомментировала пьяную исповедь Димы Билана
Общество
«Я им восхищена»: певица Зара прокомментировала пьяную исповедь Димы Билана
Фото из личного архива Зары  / 

Певица Зара прокомментировала ФАН пьяную исповедь знаменитого российского артиста Димы Билана.

Певец выступал на частном мероприятии в Казахстане и ошарашил публику своим нетрезвым видом. Многие записали его на видео, ролик мгновенно разлетелся по Сети. Позже Билан извинился перед зрителями, записав Stories в Instagram-аккаунте. Свои действия он объяснил усталостью.

Певица Зара прокомментировала пьяную исповедь Билана
Pr Scr instagram.com / @bilanofficial

Многие пришли в недоумение от подобного поведения. Но вот Зару этот поступок восхитил.

«Для меня это великий артист, один из немногих, кто полностью себя отдает своему зрителю и слушателю. Я им восхищена. И то, что он опубликовал, говорит о том, насколько он близок к людям, насколько он близок к народу, насколько он честен со своим слушателем. Ему плохо — он этим делится. Ему грустно — он этим делится. На протяжении всей своей работы на сцене он всегда скрывает свое недомогание. У него сломана нога, а он выходит и отрабатывает шоу на тысячу процентов. Со сломанной ногой! Это артист, который фактически не отдыхает, он все делает для своего зрителя, поэтому я восхищена его поступком и восхищаюсь им», — сказала певица.

Ранее Дима Билан порадовал тюменских поклонников сольным концертом, на котором пел с листа. Выступление далось артисту нелегко, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем. Но, как отметил сам заболевший артист, профессия не позволяет ему выйти к зрителям и сказать, что у него нет голоса. Чтобы выступить перед поклонниками, исполнителю пришлось идти на маленькую хитрость. Несмотря на трудности, зрители, пришедшие на концерт к звезде, все же остались довольны выступлением артиста.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Я им восхищена»: певица Зара прокомментировала пьяную исповедь Димы Билана
шоу-бизнес билан зара
Комментировать