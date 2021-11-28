Экономисты не исключили ослабления рубля до 78 единиц за доллар в декабре

Москва, 28 ноября. Рубль в декабре 2021 года может продолжить падение и достичь уровня 78 единиц за доллар, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики.

Российская валюта резко просела к доллару на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса и снижения нефтяных котировок. Центробанк РФ зафиксировал перед выходными курс доллара на отметке 75,59 рубля. Таких показателей не наблюдалось с апреля. По мнению экономистов, в декабре не стоит исключать вариант повторения ситуации марта 2020 года, когда российская валюта просела к американской до 82 единиц.

«Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар», — считает экономист Татьяна Куликова.

Директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, в свою очередь, указал на влияние геополитических факторов. Эксперт обратил внимание на тиражируемые в СМИ сообщения о возможной эскалации в Донбассе.

«Если вы хотите сберечь деньги от девальвации рубля, нужно уходить в доллар. Но важно понимать, что ваши вложения будут все равно с отрицательной ставкой и по доллару, и по евро с учетом мировой инфляции 1-2%», — добавил Солодков.

Рубль завершил торги на этой неделе на отметке 75,61 единицы за доллар. Стоимость евро к концу пятничной сессии составила 85,5 рубля. Нефть эталонной марки Brent находится на уровне 74,69 доллара за баррель. На фоне сообщений о новом штамме коронавируса котировки черного золота упали более чем на 9% за день.

Аналитики финансового рынка ранее рассказали о главных угрозах для рубля. Они также оценили динамику российской валюты в случае очередного повышения ключевой ставки Центробанка.