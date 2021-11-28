Садальский поделился архивным видео с покойным Градским

Москва, 28 ноября. Заслуженный артист РСФСР Стас Садальский опубликовал в Instagram архивное видео с молодым Александром Градским, исполнявшим песню «Жил-был я».

Садальский почтил память народного артиста России. Видео было записано во время концерта и показано на канале «Ностальгия». Там Александр Градский к удовольствию зрителей пел композицию Давида Тухманова на слова Семена Кирсанова. «Жил-был я» входит в альбом «Как прекрасен мир», премьера которого состоялась в 1974 году.

«Прощай», — коротко написал Садальский.

Pr Scr instagram.com / @stassadal

Ролик всего за несколько часов посмотрели более 72 тысяч раз, под постом появилось множество комментариев. Пользователи вспомнили слова одной из любимых песен Градского — «Как молоды мы были».

«Ничто на земле не проходит бесследно. Светлая память»; «Останутся только чувства и воспоминания. Уходят лучшие из лучших», — отреагировали фолловеры.

Александра Градского не стало 28 ноября, он умер в результате инфаркта головного мозга. Родным артиста придется делить подмосковные участки и его столичную недвижимость.