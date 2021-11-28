Нефтекомпании займутся добычей на восьми новых месторождениях в Югре

Ханты-Мансийск, 28 ноября. Начинается эксплуатация восьми новых месторождений, которые располагаются на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Соответствующей информацией делится губернатор Наталья Комарова.

Югра расширяет нефтедобычу, о чем сообщается в ходе отчета о работе местного правительства за нынешний год. Нефтяные корпорации освоят добычу на восьми дополнительных месторождениях.

Данный регион носит статус ключевого нефтедобывающего субъекта Российской Федерации. Доля добычи черного золота в регионе в масштабах России — 42%. При этом доходы с нефтедобычи покрывают до 70% локального бюджета. Власти ХМАО — Югры отмечают, что уровень добычи энергоносителя по результатам прошлого года уменьшился на 11% и составил 210,7 млн тонн.

Эксперты связывают некоторую просадку с реализацией договоренностей стран-членов ОПЕК+, согласно которым восстановление добычи нефти после пандемии проходит постепенно.

«В 2021 году в Югре введены в эксплуатацию восемь новых месторождений — Восточно-Янчинское, Северо-Западно-Пылинское, Чапровское, Западно-Каренское, Ай-Курусское, Западно-Икилорское, Бинштоковское и Восточно-Каюмовское. <…> По итогам 2021 года прогнозируется добыча в ХМАО около 214 млн тонн нефти, что выше объема добычи 2020 года», — указывает губернатор.

Основные объемы нефти в регионе добывает концерн «Роснефть» (46,7%). На втором месте находится «Сургутнефтегаз» (20,6%), а замыкает тройку лидеров «Лукойл» с 14,4%.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра попал в число девяти отечественных регионов, в которых каждый пятый житель получает в месяц больше 100 тыс. рублей.