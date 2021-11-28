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Лариса Долина назвала смерть Александра Градского страшной утратой

Общество
Лариса Долина назвала смерть Александра Градского страшной утратой
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

Москва, 28 ноября. Певица Лариса Долина отреагировала на смерть исполнителя и композитора Александра Градского. Народная артистка РФ призналась, что не может осознать новость об уходе коллеги.

Долина посвятила Градскому пост на своей странице в Instagram. Певица опубликовала снимок, на котором она стоит на сцене рядом с музыкантом.

«Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно… Ушел Саша Градский… Ушла целая эпоха», — подписала кадр знаменитость.

Исполнительница отметила вклад певца в отечественную культуру и заявила, что его трудно переоценить. По словам Долиной, композитор обладал неповторимым и сильным голосом, которому были подвластны рок, популярные песни и оперное искусство. Кроме того, Градский сочинял песни и не боялся экспериментов, подчеркнула певица.

«Страшная утрата. Прощай, Саша, покойся с миром… Пусть земля будет пухом… Светлая память большому артисту Александру Градскому», — заключила артистка.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти певца назвали инфаркт головного мозга. Соболезнования в связи со смертью композитора выразил ФК «Спартак», за который болел музыкант.

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долина градский композитор
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