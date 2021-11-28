«Этот день в истории». Что произошло 28 ноября, праздники, факты, люди

28 ноября в России отмечается День матери. Сегодня принято благодарить тех, кто бескорыстно дарит нам свои тепло, нежность и ласку. В нашей стране символом праздника стали нежный цветок незабудки и плюшевый мишка.

Кроме того, сегодня весь мир празднует День сострадания. Этот праздник появился в Индии и пропагандирует принцип «ахимса» — ненанесение вреда и боли любым живым существам. День сострадания напоминает нам, что действия людей должны быть направлены против самого зла, а не тех, кто его творит. Впервые праздник отмечался в 2012 году и был посвящен судьбам животных.

В 1943 году в этот день в Тегеране открылась конференция «Большой тройки». Целью встречи лидеров СССР, США и Великобритании стала разработка окончательной стратегии борьбы против гитлеровской Германии и ее союзников.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».